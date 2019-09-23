Как парень из Барановичей стал изготавливать наружную рекламу 1 23.09.2019, 12:06

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Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Монтаж приходится выполнять при любой погоде.

Максим Сафонов занимается изготовлением наружной и интерьерной рекламы. Предприниматель рассказал intex-press.by, сколько денег пришлось вложить в запуск собственного бизнеса, с какими сложностями сталкивается и в чем залог успеха любого начинания:

- Связать свою жизнь с рекламной деятельностью мне хотелось всегда. Во-первых, это общение с людьми, а во-вторых, творчество и самовыражение. А все началось достаточно банально.

Однажды зашел к товарищу в рекламную фирму, меня попросили помочь, а потом предложили остаться. Я согласился и проработал в этой фирме шесть лет.

Заниматься рекламным бизнесом в качестве ИП я начал с 2006 года. Создать свое дело меня подтолкнуло желание быть независимым – чтобы можно было самостоятельно зарабатывать деньги и при этом распределять время по собственному желанию.

Помещение и инструменты

Несмотря на полученный опыт, начинать свое дело было нелегко. Следовало продумать план работы, так как фиксированного дохода в этой области быть не может: сегодня есть заказ, завтра – нет. Я также пытался рассчитать свой примерный доход, чтобы понимать, хватит ли его на страховые взносы, налоги, аренду помещения, приобретение нужных материалов и топливо для автомобиля.

Также нужно было найти помещение и купить инструменты. Помещение требовалось просторное и отапливаемое, куда можно было бы без проблем внести и вынести огромные конструкции. На поиски ушло немало времени, но я все-таки нашел помещение. За аренду вместе с коммуналкой ежемесячно плачу около 200 рублей.

Инструменты покупал постепенно, а верстак сделал сам. Также приобрел бус, чтобы было на чем перевозить материалы. В целом на запуск собственного проекта ушло чуть больше двух тысяч долларов.

Первый заказ – для знакомого

Мой первый самостоятельный заказ – вывеска для магазина одежды в городе Слониме. Это был заказ от моего знакомого. После появился новый клиент – тоже слонимский: потребовалась вывеска для «Белгосстраха».

И в дальнейшем большинство клиентов приходило, узнав обо мне по «сарафанному радио». Среди наиболее интересных работ могу отметить вывески для веломагазина «Райдер», казино «КИМ».

Хотят быстро и недорого

Как в любой работе, в моей также есть свои особенности и трудности.

Первая сложность заключается в том, что необходимые материалы в Барановичах не купишь – их нужно приобретать и привозить. Вторая сложность – это монтаж рекламы, который выполняется при любой погоде, на определенной высоте, да еще и клиенты хотят, чтобы работа была выполнена «срочно». Поэтому о нормированности рабочего дня говорить не приходится.

Очень много времени уходит на согласование заказа и обсуждение деталей работы. И здесь многое зависит от доверия. Если клиент доверяет мне, все проще. Возникают проблемы и при обсуждении цены. Она зависит, конечно, от объема и размера изготавливаемой продукции, от проработки деталей и качества материала. Но заказчики обычно не учитывают сложность выполняемой работы, индивидуальность и креативность.

В принципе всегда можно сэкономить. Например, убавить количество светодиодов. Обычный человек вряд ли заметит разницу, но профессионал всегда увидит. Ну, а если сэкономить на материале, то вывеска прослужит меньший срок.

Важно совершенствоваться

Когда я начинал заниматься бизнесом, компаний по изготовлению рекламы было порядка семи, сейчас их значительно больше. Понятно, что никакой вид деятельности не обходится без конкуренции, но стоит учитывать, что у каждого производителя свой подход.

Я уверен, что залог успеха лежит в постоянном совершенствовании. Я не боюсь браться за сложную работу, постоянно расширяю спектр услуг. А также подумываю о расширении бизнеса и воплощении своих новых рекламных идей.