Осеннее равноденствие 2019: значение, приметы и ритуалы 23.09.2019, 12:40

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Что означает день осеннего равноденствия и как влияет на жизнь людей.

Осеннее равноденствие - один из двух дней в году, когда день равен ночи. Этот день, вне зависимости от погоды и других факторов, является началом астрономической осени, пишет «Униан».

Осеннее равноденствие: когда, дата

Осеннее равноденствие 2019 в Беларуси наступит 23 сентября в 10:50 по белорусскому времени. Потом день будет становиться короче вплоть до дня зимнего солнцестояния, которое этом году приходится 22 декабря.

Осеннее равноденствие: что нужно сделать в этот день

Согласно поверью, в этот день открываются "небесные врата", поэтому он как нельзя лучше подходит для разного рода просьб и молитв. Нерелигиозным же людям можно смело строить планы — они обязательно сбудутся.

По словам астрологов, желательно в этот день избавиться от всего, что мешает двигаться вперед — от ненужных людей, отношений и тем более вещей. Поэтому постарайтесь в день осеннего равноденствия сделать генеральную уборку дома, выбросив кучу ненужного.

Поскольку в этом году Солнце в момент пересечения экватора находится в знаке Весов, астрологи советуют уделить немного времени себе и провести его в одиночестве, медитируя и приводя свои мысли в порядок.

Ритуалы в день осеннего равноденствия

Считается, что энергия равноденствия помогает одиноким людям найти пару, однако для этого стоит провести определенные ритуалы. Из самых простых - положить вторую подушку на кровать или поставить вторую зубную щетку в ванной.

Также с помощью ритуалов можно привлечь богатство. С давних времен день осеннего равноденствия ассоциируется с достатком, так как в это время весь урожай уже собран и запасы продуктов на зиму полны. Согласно приметам, для привлечения достатка стоит приготовить что-нибудь с продуктами нового урожая, для усиления эффекта блюдо должно быть круглым, например, пирог с яблоками или запеченная тыква.

Кроме того, можно трижды пересчитать имеющиеся деньги, и написать на бумаге сумму, которую хотели бы видеть в кошельке.

Народные приметы в день осеннего равноденствия

Какая погода в этот день, такой же будет и вся осень.

Если в этот день ясная и сухая погода, то зима будет поздней.

Если птицы улетают в теплые края, то зима наступит рано и будет суровой.