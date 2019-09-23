«Дойди и изгони»: российский художник пишет икону шамана Габышева 1 23.09.2019, 12:54

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АЛЕКСАНДР ГАБЫШЕВ

ФОТО: ЧИТА.РУ

На портрете он изображен в образе святого.

Новосибирский художник Константин Еременко пишет портрет шамана Александра Габышева, который шел в Москву с целью "изгнать Путина". На портрете якутский шаман изображен в образе святого на иконе. Свою работу художник опубликовал 23 сентября, передает издание "Сибирь.Реалии".

Сначала Еременко собирался назвать картину "Спаси и изгони", но в комментариях под постом в фейсбуке ему предложили вариант "Дойди и изгони", и художнику он понравился. По словам Еременко, он работает над портретом, который задумал до того, как Габышева задержали.

— Александр Габышев в марте отправился из Якутии в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Против шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Позднее Габышев сообщил своим сторонникам, что с ним обращались корректно, а с теми, кто его задерживал, они "даже подружились". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к задержанию шамана.

— В правозащитной организации Amnesty International Габышева назвали узником совести и потребовали его освобождения. Реакция властей выглядит абсурдной, а Габышев, как и остальные граждане, имеет право на свободное выражение своих политических взглядов и проведение религиозных обрядов, отметили правозащитники.