Ученые: На Венере когда-то могла быть жизнь 23.09.2019, 13:17

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На планете могли быть глубокие океаны и умеренный климат.

На Венере мог быть стабильный климат в течение миллиарда лет, пока таинственная катастрофа не изменила планету на «адскую». Об этом говорится на Science alert (перевод - «Униан»).

Группа ученых в ходе математического моделирования 3D GCM (модель общей циркуляции) пришла к выводу, что Венера «большую часть своей истории провела с поверхностной жидкой водой, тектоникой плит и со стабильным умеренным климатом».

Исследователи предполагают, что этот период «земной» климатической стабильности с жидкой водой в океанах Венеры мог длиться до 3 миллиардов лет, базируясь на ряде симуляций климатических условий древней планеты.

Они, в частности, рассматривают сценарий с давним существованием как глубоких (310 метров), так и мелких (10 метров) смоделированных океанов от 20 до 40 градусов по Цельсию, а также сценарий водного мира, где океан покрывает всю планету.

Умеренный климат, считают ученые, изменился на невероятно жаркий и токсический 700 миллионов лет назад, возможно, вследствие интенсивной вулканической активности, когда магма затвердевала на поверхности планеты, приостановив цикл поглощения углекислого газа горными породами и препятствуя реабсорбции газа.

Ученые убеждены, что, если предположения правильные, экзопланеты в так называемой «зоне Венере» могут содержать жидкую воду и умеренный климат.

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