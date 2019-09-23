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Николай Статкевич: Лукашенко сейчас боится больше, чем когда-либо

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  • 23.09.2019, 13:50
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Николай Статкевич: Лукашенко сейчас боится больше, чем когда-либо

Политик рассказал, чем западная Беларусь отличается от восточной.

Лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич в рамках пикетов по сбору подписей провел встречи с жителями Бреста, Лиды, Гродно, Слонима и Барановичей.

О том, что происходило на встречах, политик рассказал сайту Charter97.org:

- С пятницы по воскресенье мы объехали пять городов: Брест, Лида, Гродно, Слоним и Барановичи.

Общее настроение у людей на всех встречах во всех этих городах уже высказано нами на лозунге, который висит на стендах на пикетах по сбору подписей: «Лукашенко должен уйти».

Много у кого, особенно в малых городах, этот лозунг вызывает одновременно и симпатию, и опасения. Люди, которые стоят на пикетах по сбору подписей, рассказывают, что сочувствующих гораздо больше, чем тех, кто подошел подписаться. В разы больше людей наблюдает за пикетами со стороны, из окон, издалека. Эти люди тоже поддерживают лозунг «Лукашенко должен уйти», но думают, что если выйти сейчас с ним — из-под земли выскочит ОМОН. Они не понимают, что Лукашенко сейчас боится больше, чем когда-либо, что ему на Западе установили красные флажки на время проведения «выборов».

Поэтому я все время говорю людям: я приехал к вам поделиться нашей смелостью и нашей решительностью.

И очень радует то, что под этот лозунг — «Лукашенко должен уйти» — приходит огромное количество людей, чтобы записаться в инициативную группу кандидата в президенты от Белорусского Национального Конгресса.

Когда десятки человек за один час записываются в команду «главного врага» Лукашенко — это говорит о том, что люди преодолевают свой страх.

В каждом городе власти пытаются нам помешать. Пугать наших людей предупреждениями за лозунги на стендах — этот этап мы уже прошли. Теперь стали присылать еще и провокаторов. Как правило, это какие-то странные «пенсионеры», наверное, с пенсиями за службу в органах МВД, которые рассказывают, как им «хорошо живется». Но люди быстро распознают, кто есть кто, и сами нейтрализуют таких провокаторов.

А в целом у меня впечатление, что на западе Беларуси у людей больше надежды и больше энергии.

Особенно меня впечатлил Слоним, где на встречу пришло около 150 человек. Молодые, энергичные мужчины подходили, чтобы записаться в инициативную группу кандидата в президенты от БНК, предложить свою помощь и рассказать о своей решимости.

Часто люди берут микрофон и рассказывают о том, что происходит в их городе. Вчера одна женщина в Слониме очень метко, эмоционально, проникновенно рассказала о том, что происходит с нашей страной.

Она взяла микрофон и ответила «бригаде пенсионерок-провокаторш», которую часто присылают на наши встречи. Она сказала: «Посмотрите, куда идет наша страна. Когда у молодых нет работы, когда зарплаты стали меньше пенсий, когда молодежь уезжает, когда начальство садится на голову и всех обворовывает, когда страна куда-то погружается, в то время как соседи поднимаются, когда исчезает наш язык, когда Лукашенко продает наше будущее России». Это было очень пронзительно — люди ей просто аплодировали, это действительно дошло до каждого, можно сказать, попало в самое сердце.

- Какое ваше самое главное впечатление от поездок по городам на западе Беларуси?

- Беларусь ждет перемен. Люди пока еще не побороли полностью свой страх, но страна просыпается. Сейчас в инициативную группу кандидата в президенты от БНК записалось очень много человек. Это люди, которые не боятся оставлять свои данные и контакты и заявляют о готовности участвовать в нашей работе.

Это — новая, демократическая сила. Реальная демократическая сила. Я надеюсь, что к концу этой кампании в мою инициативную группу запишутся еще тысячи человек. Это будет действительно новая политическая сила под руководством БНК.


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