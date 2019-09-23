«Столкнулись четыре авто, одно сгорело»: Под Добрушем водитель решил «поучить» женщину 3 23.09.2019, 13:49

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Фото: ЧП Гомель | Гомельская область

В установлении деталей ДТП помогли записи видеорегистраторов.

Стали известны подробности масштабного ДТП под Добрушем с участием четырех авто. К аварии привело желание одного водителя проучить другого, пишет tut.by.

Как рассказали в ГАИ, виновником ДТП оказался водитель «Волги». Мужчину задело, что выезжающий с автозаправки Peugeot не уступил ему дорогу. Опередив по полосе разгона автомобиль, мужчина увидел за рулем женщину и решил ее проучить — подрезал, а затем резко нажал на тормоз и так несколько раз. После чего уехал.

Водитель Peugeot сбросила скорость до 20 км/ч. Так же поступил и водитель следующий за ней Toyota Camry. А вот ехавший сзади грузовик с прицепом притормозить не успел. Его водитель стал уходить вправо, зацепил Toyota и вылетел в кювет. Легковушку же от удара развернуло на дороге и вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с другой фурой и от удара загорелась. Четвертым участником ДТП стал фургон, перевозящий мороженое. Его водитель резко затормозил и съехал в правый кювет.

Удивительно, но в такой масштабной аварии обошлось не только без жертв, но и без пострадавших. А вот автомобилям досталось. Владельцев трех из них ждет дорогостоящий ремонт, а Toyota сгорела полностью.

Установить виновника ДТП удалось по горячим следам по записям видеорегистраторов.

За создание аварийной ситуации мужчине грозит лишение водительского удостоверения. Также к административной ответственности за несоблюдение дистанции привлекут и водителей большегрузов.