В России долг банков перед бюджетом достиг рекорда за 11 лет 23.09.2019, 14:04

Такой зависимости от вливаний государства у банков не было с кризиса 2008 года.

Российская банковская система продолжает все глубже погружаться в зависимость от государственного финансирования.

По итогам августа банки нарастили долг перед Минфином на 540 млрд рублей, сообщает в обзоре по сектору Райффайзенбанк, пишет finanz.ru.

Общая сумма средств федерального бюджета, размещенных в банках не депозитах и по договорам репо, достигла 2,97 триллиона рублей.

Бюджетные вливания понадобились, чтобы покрыть острый дефицит ликвидности по кредитно-депозитным операциям, достигший почти полтриллиона рублей, отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

За август банки выдали 542 млрд рублей новых займов, из которых 241 млрд получили корпоративные заемщики, а 310 млрд ушло в потребительское кредитование.

При этом чистый приток средств на депозиты составил лишь 24 млрд рублей. Хотя физлица принесли на рублевые вклады 184 млрд рублей, этой суммы едва хватило, чтобы покрыть отток с корпоративных счетов (160 млрд рублей).

С сентябре банки продолжили наращивать долг перед федеральным бюджетом. По данным Казначейства, на 20 сентября он достиг 3,04 триллиона рублей. Из этой суммы 2,509 триллиона было размещено на депозитах сроком от трех месяцев до полугода, а еще 531 млрд рублей - в рамках операций репо, в том числе краткосрочных (1 день).

Доля бюджетных депозитов в обязательствах банковской системы устойчиво растет с середины 2018 года и за это время подскочила в 1,7 раза. Ее текущий уровень - 6,9% - беспрецедентный с кризиса 2008 года, подсчитали эксперты «Центра развития» Высшей школы экономики.

84% прироста бюджетных депозитов (как федерального, так и региональных бюджетов) приходится всего на два банка - ВТБ и Сбербанк России. «Таким образом, ситуация, при которой налоги в бюджетную систему платят клиенты всех банков, а ликвидность в виде бюджетных средств получают только несколько кредитных организаций, продолжает усугубляться», - констатировали ранее в ВШЭ.