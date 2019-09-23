Власти Ирана заявили об освобождении британского танкера 23.09.2019, 14:41

Британский танкер Stena Impero в иранском порту Бандар Аббас. 20 июля 2019 г.

Фото: Associated press

Завершены все юридические процедуры по освобождению танкера.

Британский танкер Stena Impero, задержанный в Ормузском проливе в июле по подозрению в нарушении правил международного судоходства, может свободно покинуть иранский порт. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на пресс-секретаря правительства страны Али Рабии, пишет РБК.

«Юридические процедуры по освобождению британского танкера завершены, и после компенсации ущерба судно может выйти в море», — уточнил он. При этом не сообщается, когда именно танкер сможет покинуть территориальные воды Ирана.

Ранее стало известно, что семь членов Stena Impero, включая одного россиянина, покинули Иран и направляются в Дубай (ОАЭ). Среди них пять граждан Индии, один гражданин Латвии и россиянин.