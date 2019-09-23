NEXTA: Коррупция привела к появлению дефектов при строительстве БелАЭС 23.09.2019, 14:49

Дефекты могут привести к сбоям в работе системы.

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«Снова печальные новости со стройплощадки Белорусской АЭС, у которой все больше шансов превратиться во второй Чернобыль. На этот раз там были выявлены существенные недостатки в монтаже критичного с точки зрения безопасности оборудования, а один из высокопоставленных руководителей компании-подрядчика даже заработал уголовное дело по статье 252 УК Беларуси - «Коммерческий подкуп».

О том, через какое место идет строительство, директор БелАЭС Михаил Филимонов откровенно рассказал в письме на имя вице-президента по безопасности представительства «Атомстройэкспорта» в Беларуси Александра Татько. А общественности — разумеется, не рассказал, потому что с имиджем «самой безопасной в мире» АЭС это никак не вяжется. Что ж, мы просто обязаны восполнить пробел в информации», — пишет блогер NEXTA.

В документе сообщается, что Управление Следственного комитета по Гродненской области исследует уголовное дело по статье 252 УК (коммерческий подкуп) в отношении начальника управления вентиляции и систем пожаротушения российской компании «Атомстройэкспорт» Дмитрия Зиновьева.

Его задержали еще 6 апреля представители КГБ во время получения взятки от российской компании «НПО Вентехсервис» и белорусского «Леванта Групп».

В СК отмечают, что некачественная работа Зиновьева привела к тому, что на БелАЭС установили вентиляционные агрегаты и клапаны для задержания огня без прохождения контроля.

Также вентиляционное оборудование ставили без необходимого контроля. А обнаруженные дефекты могут привести «к сбоям в работе системы в целом».

На БелАЭС «Белсат» отказались комментировать задержание Зиновьева, посоветовав обратиться в «Атомстройэкспорт». На российском предприятии также отказались от телефонного комментария, сославшись на то, что начальник управления информации сейчас находится в командировке.

Напомним, что это не первый инцидент на строительстве БелАЭС. Дважды был поврежден корпус реактора. В 2017 году во время перемещения корпус реактора для первого блока БелАЭС выскользнул и коснулся земли.

А в июле 2019 года во время строительных работ на Островецкой АЭС два работника получили сильные травмы. 59-летний и 23-летний рабочие упали с высоты в результате сбоя работы автовышки.

Последний скандал вокруг стройки Белорусского атомной электростанции был связан с тем, что российские строители не получили зарплату за свою работу.

Запустить первый реактор БелАЭС планируется уже в ближайшие месяцы.