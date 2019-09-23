«Нас боятся»: Отряд шамана Габышева разделился, но не сдается 1 23.09.2019, 14:55

Единомышленники якутского шамана продолжают путь в Кремль.

Единомышленники якутского шамана Александра Габышева после его принудительного возвращения в Якутию продолжают путь. Их ряды поредели: из двадцати человек осталось семеро. Многие покинули лагерь по просьбе самого шамана. Сейчас отряд идет по Иркутской области. В Иркутске и других городах Приангарья есть люди, готовые к нему присоединиться, сообщает Сибирь.Реалии.

Среди участников отряда – жительница Иркутска поэтесса Людмила. К лагерю Александра Габышева пенсионерка присоединилась в Улан-Уде. Про Сашу-шамана узнала из видеороликов, размещенных в интернете. Вдохновилась его идеей и решила пройти с ним этот путь. Говорит, что может себе это позволить: она одинока, дети и внуки живут в Берлине. К тому же всю жизнь занималась спортом – настольным теннисом, волейболом, бегом, даже сегодня может сесть на шпагат, поэтому уверена, что обузой ни для кого не будет, дорогу сможет осилить.

– Конечно, я притянулась, как мотылек на огонек. Здесь ведь люди не по принуждению, а именно по зову сердца. Сердца каждого откликаются на добро. А добро, энергия, свет, который исходил от Александра, – это чувствовалось и в роликах, это притягивало к нему людей. Людей разных, но только тех, которые отзывались на его слова о том, что все люди хорошие. Мы планируем поддержать эту идею добра и продолжить его дело. И мы верим, что наш лидер вернется к нам, – говорит Людмила.

На днях она написала стихотворение, которое посвятила Александру Габышеву, его прерванному пути и его сторонникам:

Боль Шамана – народа боль, говорить о ней мы не будем.

Рана свежая, сыпать соль не позволим случайным людям.

Здесь сейчас проявляется дух, тот, что слился с душой Шамана.

Тот, кто с ним, остается тут, мы с добром, зарубцуются раны.

Саша шел с любовью, добром, и сердца открывались навстречу,

Потому что он с миром шел, и смирялись дожди и ветер.

Бунтари смирялись, народ верил в мудрость, силу Шамана,

И назад он не повернет и сейчас идет только прямо.

Мы иного искали пути и уже обходные забыли,

Нам вперед с его духом идти, и его вырастали крылья.

Настоящие люди творят мир, свободу на всей планете.

И сердца их огнем горят, и идущим навстречу светят.

"Вот с этим светом мы и пойдем", – заключила Людмила, закончив декламировать стих.

По ее словам, после ночного захвата шамана страха, что их так же могут задержать, у людей нет.

– Этот ночной захват нам показал, что нас боятся… Саша не говорил, что власть всю надо менять, он говорил, что надо убрать самого Путина. Кстати, мы занимались разными практиками, и люди видели, что на нем как бы большая пиявка сидит. Некоторые говорили, что эту пиявку убери, она на другого человека перейдет. А Саша считал, что с этим можно справиться. Как он это хотел делать – мы не знаем. Нам он об этом не говорил. И нас еще привлекло, что он не к власти рвался, он говорил: "Мне власть не нужна, я шаман, я должен жить в лесу. Я это сделаю и уйду в лес", – рассказывает Людмила.

Внутри отряда почти у каждого участника есть своя цель. Валентин Ермаков стремится донести до людей, чтобы активнее участвовали в политической жизни.

– Все, что происходит в нашем мире, – в большей степени вина нас самих, наших пассивности и страха. Часто говорят, мол, политика нас не касается, есть ученые люди, политологи, и это их занятие – заниматься политикой. А у нас, простых людей, занятие – только за этими политиками ухаживать, говно их убирать, извиняюсь за грубость, обслуживать их. Нет, политика – это наша жизнь, в ней должен разбираться каждый человек. И пока каждый не осознает это, хорошего нам ожидать нечего. Потому что никакой дядя за нас ничего делать не будет, – говорит Валентин.

В лагере остался земляк Александра Габышева Эллей. По его словам, лично он хотел бы обеспечить внутри отряда спокойствие, объяснить участникам, что не стоит бесконечно кого-то обвинять, а начинать изменения с себя. Эллей рассказывает, что они предполагали возможный арест Александра, и уверены, что шамана оправдают и он "триумфально вернется на свой путь". Между тем Эллей на время готов заменить Александра-шамана.

– Тележку Александра забрали вместе с ним. А в Якутии уже готовят тележку, копию той, что была у шамана. И наши земляки предлагают мне взять эту тележку и идти дальше. Я не против, – говорит Эллей, хотя признается, что не до конца разделяет взгляды Габышева. – Я много раз с ним об этом разговаривал. Виноватых искать – можно так далеко уйти, до прошлых веков. Себя менять надо, надо позитив нести, мир нести, творчество, а не оружие, войны и кровь.

Участники отряда рассказывают, что несмотря на то, что сейчас с ними нет шамана, люди, которые встречают их в разных населенных пунктах, поддерживают отряд морально и материально и одобряют его путь. "Только мы зашли в Иркутскую область, от какого-то фермера нам принесли молоко. Люди помогают", – говорит Людмила.

Из-за отсутствия лидера члены отряда не могут поставить четкие цели. Каждый день у них новые планы. Вчера говорили, что в этом году их конечная цель – город Иркутск, где они планируют перезимовать, а весной продолжить движение. Людмила даже предложила остановиться у нее, в ее двухкомнатной иркутской квартире. Сегодня обсуждают другой вариант – зимой переезжать из города в город по маршруту, а весной, когда будет теплее и, возможно, решится судьба Александра-шамана, группа соберётся, чтобы продолжить путь.

Виктор Егоров, которого в отряде называли Дедом Морозом, – представитель старшего поколения сподвижников шамана. Он ушел из лагеря два дня назад. О причинах раскола Виктор рассказал:

– После задержания шамана мы переехали на новое место стоянки. Старшее поколение – я, Валентин, Саша-Инженер, Андрей-Волк, Эллей – начали думать, что надо беспокоиться, во-первых, об освобождении шамана, а во-вторых, чтобы отряд продолжил свое движение. Своим движением мы можем быстрее помочь Александру. Была идея написать обращение к гражданам страны, к международному сообществу, к правозащитникам. Мы хотели зачитать это от имени всего отряда, начали говорить об этом с Женей-Вороном, с другими, но столкнулись с каким-то странным отношением. "Ну, да, вроде надо бы что-то сделать…но вы, ребята, еще подумайте, а нам пока некогда". Причем, когда мы после задержания Александра переехали на другое место, молодежи целый день не было. Подъезжали люди из Иркутска, Улан-Удэ, спрашивали, где отряд? А молодежь исчезла, они ушли с Женькой-вороном и пропали, Денис-Зима, Дима Молодой, Рома, Кирилл, Витя. Вечером они появились и легли на травку, на вещи, которые перевезли и разгрузили без них. Мы им дали понять, что надо оборудовать стоянку, заготовить дров на всю ночь. А они – вроде, вам надо, вы и заготавливайте. Девушки готовили ужин. Чтобы поднять настроение, пожарили драники из картошки. Старики таскали дрова, а молодежь лежит.

– А при шамане такого не было?

– Да вы что? Шаман бы только увидел, что старик несет бревно, а молодой лежит, он бы встал и сам бы положил молча на плечо бревно и на глазах молодого его бы потащил. Он не любил словами учить, он всегда так делал – пойдет и сам берется за самую грязную и сложную работу. Молча. И все сразу вскакивают, сгорая от стыда, и начинают говорить: "Саша, я сделаю, я просто отвлекся, не заметил". В итоге никакого собрания не провели, никакого обращения не обсудили. Молодежь, правда, обсуждала, а что говорить завтра людям? И пришла к выводу, что нужно молчать и говорить "без комментариев". Я говорю, мы что, превратились в каких-то молчаливых заговорщиков?! И решил что ухожу, если они даже ролик в защиту шамана снимать не хотят. Но старики меня догнали и вернули, мы с ними записали ролик, втроем, его даже где-то выложили, я видел. Говорили, что граждане России и мировое сообщество должны помочь Александру-шаману. После этого мы отшагали 15 километров, остальные 20 до Байкальска проехали на автомобиле. Поставили новый лагерь, но было ясно, что команда разделилась. Потом позвонил шаман, сказал, что с ним все в порядке, ведите себя тихо, потом второй раз – дескать, ребята, отдыхайте. Было собра

ние, Женька настаивал, что надо ехать в Якутск, старики – что надо продолжать движение. И на следующее утро все сделали так, как хотели. Женька ушел из отряда, а старики пошли дальше, правда, без меня. Я сказал, что ухожу, и улетел домой.

– А молодежь?

– Я думаю, по домам. Может, кто-то с Женькой и поедет в Якутск, но сомневаюсь. Скорее всего, пока по домам, потом, может, и подъедут в Якутск.

– А вы?

– Я общаюсь со стариками, предложил им подумать о новых формах передвижения. Вот сейчас с ними беседовал. Идти пешком – это была воля Бога для шамана. Но нам, наверное, идти пешком необязательно. Мы должны передвигаться от населенного пункта к населенному пункту, проводить собрания, встречи. Может, и пешком, когда весной потеплеет. А зимой на транспорте, ночевать на квартирах у сторонников своих. Если примут такое решение, я вернусь, но спать на холоде я уже физически не могу.

– Какова сейчас конечная цель?

– Она остается прежней: освобождение шамана и смена власти с помощью народного собрания, объединения людей, с помощью массового коллективного протеста.

В воскресенье вечером стало известно о том, что в Иркутске задержаны четверо сторонников шамана, отколовшиеся от отряда – во главе с Женей-Вороном. Как сообщили самые задержанные в Youtube, полицейские приехали на квартиру, которую сняли сторонники шамана для ночёвки. В полиции якобы получили сигнал от соседей, что в квартире произошла драка. В итоге сторонников шамана увезли в отдел полиции, взяли с них объяснения, после чего отпустили, но предупредив, что "это ещё не всё".

Вскоре Женя-Ворон сообщил в видео на своем канале в Youtube, что не видит смысла в походе без шамана:

– Я не вижу смысла этого похода без Саши. Мы просто пройдем эти города впустую. Как говорится, змее оторвали голову….Я буду ждать, чем закончатся судебные разбирательства с Сашей. Я с ним на связи, спрашивал у него, можно к тебе приехать? Он ответил, нет….Придет шаман, дай Бог, я пойду с ним, не придет – значит, не придет. Но я буду ждать его, неважно, в какой точки России, но я буду его ждать.

Между тем, согласно информации координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова, шаман Александр Габышев, шедший в Кремль изгонять Путина, отозвал свое добровольное согласие на психиатрическое обследование в республиканской больнице. По словам Прянишникова, подписать данную бумагу накануне Габышева заставили сотрудники ФСБ. Габышева обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, пока его отпустили под подписку о невыезде, но меру пресечения могут изменить в любой момент.

Последний эфир с участием шамана, записанный в лагере отряда за 2 дня до задержания.