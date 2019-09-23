Глава МИД Украины: У Трампа и Зеленского будет большая часовая встреча 23.09.2019, 15:13

У украинской стороны есть целый список вопросов к президенту США.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Громадське" заявил, что у украинской стороны есть целый список вопросов, которые она намерена обсудить с властями США.

Говоря о предстоящей встрече лидера Украинского государства Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, Пристайко сказал:

"Встреча с Трампом будет обязательно, у нас есть время для этого, и это не будет встреча на полях ради рукопожатия... Будет большая часовая встреча, в ходе которой, в первую очередь, мы ставим перед собой задачу наладить связь. Президент Зеленский дважды разговаривал по телефону, но мы понимаем, насколько важно иметь непосредственный контакт двух лидеров".

Он напомнил, что система выстроена так: лидеры государств играют важную роль в дипломатии и в отношениях между странами.

"Если установится нормальное понимание и нам удастся друг другу объяснить, какими мы видим дальнейшее развитие наших двусторонних отношений и выживание Украины в той войне, которая ведется, – это и есть основные задачи. Я не смогу вам раскрыть все задачи, но поверьте, есть целый список, который мы пройдем с США. Иногда это проблемы, иногда – бизнес-идеи", – подчеркнул Пристайко.

Он напомнил, что одной из ключевых задач национальной безопасности является энергетическая безопасность.

"Это один из тех вопросов, который обязательно обсудят президенты", – добавил глава украинского МИД.

Зеленский совершит визит в США 23–26 сентября для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН. Ожидается, что украинский президент выступит с речью во время общих дебатов сессии, а также примет участие в саммите по целям устойчивого развития. В Офисе президента анонсировали, что глава государства встретится с Трампом в Нью-Йорке.