«Бутылки с горячей водой клали в кровати»: в детских садах — 12-13 градусов 12 23.09.2019, 15:25

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Непредвиденное сентябрьское похолодание застало белорусские детские сады врасплох.

Утром в понедельник температура в некоторых группах упала до 12–13 градусов. В Полоцке возмущенный отец, увидев такое, пошел прямиком в райисполком, сообщает "Еврорадио".

Разговор с чиновниками мужчина записал на диктофон и опубликовал в соцсетях:

— У детей в садиках 13 градусов.

— Мы знаем. В два часа дня в Витебске будет решаться... Без Витебска мы не сможем сделать.

— Решать будет? Я подниму на уши aдминистрацию Лукашенко, если не будет сегодня отопления. 13 градусов! Дети не могут в 13 градусов.

— Мы запросили Витебск. Подождите до обеда.

"Бутылки с горячей водой клали в кровати детям"

В детских садах Полоцка, куда обратились журналисты, подтвердили, что несколько дней в помещениях было холодно.

— Как справлялись? Бутылки с горячей водой клали в кровати детям, клеили окна, использовали обогреватели, — рассказывают журналистам в детском саду в Полоцке.

По словам сотрудницы полоцкого детского сада № 27, уже сегодня отопление будет включено:

— С сегодняшнего дня [23 сентября. — прим.] мы подключаем и тепло идет. Знаете, на прошлой неделе это было [температура в комнатах 13 градусов. — прим.]. Сегодня утром мы получили распоряжение и работы идут.

В других детских садах города подтвердили, что тоже начинают включать отопление.