Митрополит Павел за шесть лет так и не обзавелся белорусским гражданством 21 23.09.2019, 15:45

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Митрополит Павел

У представителя РПЦ в Беларуси — российский паспорт.

Об этом во время онлайн-трансляции пресс-конференции из Национального пресс-центра рассказал представитель РПЦ в Беларуси митрополит Павел, пишет tut.by.

— В Беларуси два государственных языка: белорусский и русский. Я неоднократно говорил: понимать я понимаю (белорусский язык. — Прим. ), если есть необходимость, то буду говорить. Сегодня, Слава Богу, у нас для всех желающих, кто хочет молиться на беларускай мове, есть такая возможность. Буквально в конце прошлого года ко мне обращались беларускамоўныя прихожане с просьбой дать возможность совершать богослужения на беларускай мове. Я им предложил выбрать любой храм, несколько вариантов мной было предложено. Было предложено совершать хоть каждый день богослужения, на что они сказали: «Нет, мы каждый день не сможем». Тогда давайте раз в неделю, они сказали, что это много. Оказалось, что не так много желающих помолиться на беларускай мове. Но те, кто хочет, имеют такую возможность, — сказал митрополит Павел.

Также митрополит остается гражданином России. На вопрос журналистки, есть ли у него белорусское гражданство, Павел ответил:

«Нет, няма».

Метрополит павел представляет РПЦ в Беларуси с 2013 года.