Алесь Беляцкий: Свободу Дмитрию Полиенко! 1 23.09.2019, 16:13

Алесь Беляцкий

Фото: Сергей Гриц

Обвинения против общественного активиста имеют явный политический характер.

Об этом заявил глава правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, который сейчас находится на конференции ОБСЕ по вопросам человеческого измерения в Варшаве.

- Находясь тут, где собрались многочисленные представители негосударственных организаций из стран ОБСЕ, меня не отпускают мысли о судьбе находящегося в неволе общественного активиста Дмитрия Полиенко. Буквально на днях стало известно, что суд над ним, который пройдет 25 сентября, будет закрытым. Безусловно, это возмущает. Нарушается право Дмитрия на открытый судебный процесс. Мы ничего не будем знать о том, что происходит в этом суде и у нас есть все обстоятельства, чтобы считать его политзаключенным.

Нужно сказать, что обвинения против Дмитрия Полиенко являются абсурдными. Его обвиняют в «разжигании ненависти по отношению милиции». Что это за социальная группа «милиция», по отношению которой можно использовать эту статью? Дмитрия обвиняют в «оскорблении бывшего министра внутренних дел Шуневича», который уже не является министром. И почему за это должна быть уголовная ответственность?

Я считаю, что закрытый процесс проходит по той причине, что обвинения против Дмитрия Полиенко имеют явный политический характер, а сам судебный процесс не выдерживает никакой критики. Свободу Дмитрию Полиенко!