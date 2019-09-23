Рынок труда США: кто и где больше всего зарабатывает
- 23.09.2019, 16:26
Технологические компании США в топе рейтинга, при этом больше всего зарабатывают в Америке врачи.
Palo Alto Networks, которая занимается кибербезопасностью, возглавила рейтинг компаний с самыми высокими зарплатами.
Об этом пишет Fortune со ссылкой на компанию Glassdoor, которая занимается исследованиями на рынке труда, сообщает «Униан».
В среднем специалисты компании в год зарабатывают $170 929, что более чем в три раза превышает средний базовый оклад в США - $53 950.
Первая десятка рейтинга выглядит так:
Palo Alto Networks: $170 929
Nvidia: $170,068
Twitter: $162 852
Gilead Sciences: $162 210
Google: $161 254
VMware: $158 063
LinkedIn: $157 402
Facebook: $152 962
Salesforce: $150 379
Microsoft: $148 068
При этом в исследовании, говорится, что самая высокооплачиваемая работа в Америке не в области технологий, а в сфере здравоохранения. Больше всего зарабатывают врачи. Их среднегодовая зарплата составляет $193 415 (в прошлом году она был немного выше - $195 842).
Топ-10 самых высокооплачиваемых рабочих мест в США на 2019 год:
Врач $193 415
Руководитель аптеки $144 768
Стоматолог $142 478
Фармацевт $126 438
Архитектор $122 585
Корпоративный советник $117 588
Менеджер по разработке программного обеспечения $114 163
Помощник врача $113 855
Корпоративный контролер $113 368
Разработчик программного обеспечения $109 809
В исследовании говорится, что некоторые из этих высокооплачиваемых мест, например, связанные со здравоохранением, требуют многолетнего образования, в то время как для других должностей важен опыт, например, в сфере технологий и финансов. Работники с такими знаниями и опытом востребованы, что отражается на уровне зарплат.
Glassdoor составила списки по предприятиям и зарплатам на основании данных, полученных с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года.
В августе Fortune представил рейтинг самых быстрорастущих компаний мира. В этом году его возглавила китайская социальная сеть Momo с многомиллионной аудиторией. Второй год подряд в списке растет количество технологических компаний, а доминирующая некогда энергетическая отрасль наращивает отставание.