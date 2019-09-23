Рынок труда США: кто и где больше всего зарабатывает 23.09.2019, 16:26

Технологические компании США в топе рейтинга, при этом больше всего зарабатывают в Америке врачи.

Palo Alto Networks, которая занимается кибербезопасностью, возглавила рейтинг компаний с самыми высокими зарплатами.

Об этом пишет Fortune со ссылкой на компанию Glassdoor, которая занимается исследованиями на рынке труда, сообщает «Униан».

В среднем специалисты компании в год зарабатывают $170 929, что более чем в три раза превышает средний базовый оклад в США - $53 950.

Первая десятка рейтинга выглядит так:

Palo Alto Networks: $170 929

Nvidia: $170,068

Twitter: $162 852

Gilead Sciences: $162 210

Google: $161 254

VMware: $158 063

LinkedIn: $157 402

Facebook: $152 962

Salesforce: $150 379

Microsoft: $148 068

При этом в исследовании, говорится, что самая высокооплачиваемая работа в Америке не в области технологий, а в сфере здравоохранения. Больше всего зарабатывают врачи. Их среднегодовая зарплата составляет $193 415 (в прошлом году она был немного выше - $195 842).

Топ-10 самых высокооплачиваемых рабочих мест в США на 2019 год:

Врач $193 415

Руководитель аптеки $144 768

Стоматолог $142 478

Фармацевт $126 438

Архитектор $122 585

Корпоративный советник $117 588

Менеджер по разработке программного обеспечения $114 163

Помощник врача $113 855

Корпоративный контролер $113 368

Разработчик программного обеспечения $109 809

В исследовании говорится, что некоторые из этих высокооплачиваемых мест, например, связанные со здравоохранением, требуют многолетнего образования, в то время как для других должностей важен опыт, например, в сфере технологий и финансов. Работники с такими знаниями и опытом востребованы, что отражается на уровне зарплат.

Glassdoor составила списки по предприятиям и зарплатам на основании данных, полученных с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года.

В августе Fortune представил рейтинг самых быстрорастущих компаний мира. В этом году его возглавила китайская социальная сеть Momo с многомиллионной аудиторией. Второй год подряд в списке растет количество технологических компаний, а доминирующая некогда энергетическая отрасль наращивает отставание.