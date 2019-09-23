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Человек без стержня

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  • 23.09.2019, 16:36
Человек без стержня
Сергей Шойгу

Российский министр обороны Шойгу не служил в армии по призыву.

Ни одного дня. Ни одной ночи. Ему не брили голову «под ноль», пишет Telegram-канал «СерпомПо».

И тем не менее, в свежем интервью «Московскому комсомольцу», Сергей Шойгу утверждает, что подневольная призывная служба создает «нравственный стержень».

Получается, что сам Шойгу этого «стержня» не обрел. Но другим настоятельно хочет его вставить. Насильно.

При этом в том же интервью Шойгу сообщает, что количество рядовых и сержантов, служащих на контрактной основе сегодня превышает число призывников. Видимо, у них с «нравственным стержнем» тоже проблемы. Как и у офицеров с генералами.

Вообще же, парадное, большое интервью Шойгу «Московскому комсомольцу» со славословиями в адрес Путина заставляет задуматься – уж не навострил ли лыжи наш почти маршал на должность преемника Путина? Не началась ли уже артподготовка?

Если так, то должен был согласовать. Без одобрительного кивка Самого давать такие рекламные интервью безнравственно. Люди со стержнем внутри могут не понять.


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