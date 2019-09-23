Электрик нашел невероятный клад возрастом 4,5 тысячи лет 23.09.2019, 16:47

1,245

Фото: israel21c.org

Мужчина наткнулся на захоронение среднего бронзового века.

Электрик Ахмед Нассар Ясси из израильского Нижнего Галилея по дороге к клиенту нашел древний клад. Мужчина утверждает, что он облокотился на скалу и увидел под камнем тысячелетние горшки и кувшины, а также медный кинжал с деревянной рукояткой, пишет segodnya.ua.

Артефакты проанализировал эксперт Нир Дистелфелд из отдела предотвращения краж Управления древностей Израиля. Он оценил их возраст в 4,5 тысячи лет и предположил, что Яссин наткнулся на захоронение среднего бронзового века, в которое, по обычаю того времени, клали вещи умерших, призванные служить им в загробном мире.

Ахмед Нассар Яссин нашел артефакты в Израиле

Фото: israel21c.org

"Кое-кто звал его дураком и предателем за то, что он отдал артефакты государству, – утверждает Дистелфелд. – Но он решил поступить, как законопослушный гражданин. Ахмед понимал, что это не его частная собственность, а наследие, которое принадлежит всему народу".