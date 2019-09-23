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Ганапольский: Кремль понял, что шаман может миллионы привести в Москву

  • 23.09.2019, 16:56
Ганапольский: Кремль понял, что шаман может миллионы привести в Москву
Матвей Ганапольский
Фото: RFE/RL

Александра Габышев — это российских Мартин Лютер Кинг.

Об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал российский журналист Матвей Ганапольский.

― Людям хочется смены власти. Принцип его (шамана) был простой: он приходил в город и говорил: вот эта путинская власть – не слушайте ее. И люди начинали шевелиться. И мы видим, что уже появились какие-то сторонники его, какие-то группы в Фейсбуке, и так далее. Поэтому умная власть поняла, что шаман — не шаман, это власть уже поняла, но просто этот человек, странный, неформатный, — а сейчас мода на неформат, — что этот человек может миллионы привести в Москву.

Которые пойдут не за шаманом, а за идеей смести к чёртовой матери эту власть. Вот поэтому и взяли…

Это был такой странный российский Мартин Лютер Кинг. Который говорил, провозглашал идею, которая в умах миллионов — к чёртовой матери убрать эту власть… И власть, наконец, после какого-то там пятидесятого города поняла, что добром это не закончится. Не он объединял людей. Он просто был на острие процесса.


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