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Лия Ахеджакова: Вот мы, наконец, узнали, кто главный враг России

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  • 23.09.2019, 17:13
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Лия Ахеджакова: Вот мы, наконец, узнали, кто главный враг России
Лия Ахеджакова

Российская актриса рассказала о своем отношении к Крыму.

Российская актриса Лия Ахеджакова в комментарии «Крым.Реалии» осудила политику Кремля в отношении крымских татар.

«Вот нашли врагов, вот мы, наконец, узнали, кто наш главный враг. Это крымские татары. Это меня потрясает, я так Крым люблю, я больше никогда там не была и не буду. Мне кажется, это великая трагедия, что мы обрушили свою ненависть на небратские нам народы, это вот как раз оказались крымские татары. Это самое мерзостное», – отметила актриса.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир». Власти России отрицают преследования по национальному и религиозному признаку.


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