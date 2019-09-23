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Минчане могут онлайн узнать дату включения отопления в своем доме

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  • 23.09.2019, 17:26
  • 2,434
Минчане могут онлайн узнать дату включения отопления в своем доме

В объектах социальной сферы уже начинают включать отопление.

В Мингорисполкоме приняли решение о начале отопительного сезона в социальных объектах, сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

С утра начали включать отопление в объектах социальной сферы.

С 24 сентября начнется отопительный сезон в жилфонде.

Согласно регламенту, подключить все дома должны в 5-дневный срок.

Также здесь есть возможность узнать точную дату включения отопления в своем доме. (адрес нужно ввести в разделе «Контакт-центр ЖКХ»).

Также есть возможность послать запрос через боты в Telegram и Viber.


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