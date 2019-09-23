Минчане могут онлайн узнать дату включения отопления в своем доме

Минчане могут онлайн узнать дату включения отопления в своем доме8
- 23.09.2019, 17:26
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В объектах социальной сферы уже начинают включать отопление.
В Мингорисполкоме приняли решение о начале отопительного сезона в социальных объектах, сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.
С утра начали включать отопление в объектах социальной сферы.
С 24 сентября начнется отопительный сезон в жилфонде.
Согласно регламенту, подключить все дома должны в 5-дневный срок.
Также здесь есть возможность узнать точную дату включения отопления в своем доме. (адрес нужно ввести в разделе «Контакт-центр ЖКХ»).
Также есть возможность послать запрос через боты в Telegram и Viber.