Глава МИД Украины о курсе страны: Ничего лучше НАТО не придумано 6 23.09.2019, 17:31

Вадим Пристайко

Фото: УНИАН

Членство в НАТО остается приоритетом Украины.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что для Украины приоритетом остается членство в НАТО и Евросоюзе.

В интервью hromadske он подтвердил, что действующая власть не снимает вопрос плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ), пишет nv.ua.

Кроме того, Пристайко подчеркнул, что членство Украины в НАТО станет «самым эффективным методом защиты украинской независимости».

«Моя персональное мнение — как бы ни закончился нынешний конфликт, нам все равно нужно думать уже сейчас, как обеспечить свою безопасность на будущее. Я считаю, что ничего лучшего в нашей части континента, чем НАТО, не придумано и не будет в ближайшее время», — сказал он.