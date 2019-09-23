Ученые: Письмо от руки полезно для мозга 23.09.2019, 17:40

Еще в 80-х эксперименты показали cуществование «лечения письмом».

Отказываясь от рукописного текста в пользу печатного, мы теряем чрезвычайно полезный навык, утверждает научный журналист Маркем Хайд. Его колонку перевел Alkonost.

Еще в 80-х эксперименты показали, что «лечение письмом», при котором люди ежедневно по 15–30 минут записывают свои чувства в дневник, может приносить ощутимую пользу для психики. Еще одно исследование 1999 года показало, что именно рукописные заметки раскрепощают автора и имеют терапевтический эффект.

«Рисуя букву от руки, мы выводим каждый ее элемент штрих за штрихом, в процессе чего задействуются нейронные пути в мозге, которые проходят рядом с участками, управляющими эмоциями, или через них», — приводит журналист слова Вирджинии Бернингер, профессора педагогики в Вашингтонском университете. По ее словам, набор букв на клавиатуре — совершенно иная задача.

В статье психологов Пэм Мюллер и Дэниела Оппенхаймера утверждается, что конспект на ноутбуке — совсем не то же, что запись от руки. В первом эксперименте исследователи попросили 65 студентов Принстона посмотреть на большом экране пять лекций TED длительностью чуть больше 15 минут каждая. Одни участники записывали тезисы от руки, другие печатали на ноутбуке. Затем студентам нужно было ответить на вопросы по лекциям. Печатные конспекты оказались более подробными, но их авторы хуже поняли и запомнили суть доклада, чем те, кто записывал от руки.

В следующей паре экспериментов участвовали 150 студентов Калифорнийского университета. Они выполняли аналогичные задания, однако их тестировали не сразу же, а через неделю. В одной из групп участникам перед проверкой дали 10 минут на повторение материала. Заметный разрыв наблюдался именно в этой группе: студенты, которые пролистали рукописные конспекты перед тестированием, лучше справились с вопросами.

Соавтор исследования, профессор психологии в Университете Карнеги-Меллона Дэниел Оппенхаймер утверждает, что при наборе текста люди используют более узкий словарь, так как печатают быстро. Письмо от руки дает больше времени для подбора подходящих слов — а значит, влияет и на степень самовыражения.