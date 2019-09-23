«Баста!»: Интеграция Беларуси и РФ – это как интеграция птицы и клетки 6 23.09.2019, 18:07

Белорусы обеспокоены «интеграционными» играми правителей Беларуси и России.

Подписчики телегра-канала «Баста!» все чаще обращают внимание в своих письмах на растущую угрозу утраты даже той формальной независимости страны, которая есть на данное время. Публикуем одно из писем:

- На протяжении всего срока своей злокачественной узурпации Лукашенко использовал Конституцию РБ как джина из волшебной лампы: она служила только его интересам и прихотям, и исполняла только его желания, унизительно прогибаясь под его высосанные из пальца декреты и законы. Четверть века бессменный председатель цинично матросил свободу, достоинство, самобытность и легитимную Конституцию Беларуси и наконец, на старости лет, вынужден (а скорее – принуждён) всё это бросить. Но не просто бросить на произвол прогресса и счастья самоопределения, а сбыть, сдать в плен России, в пользование главарям московского Кремля. И эта подлая сдача целой страны, с людьми, и всеми социально-экономическими и инфраструктурными потрохами, лукаво названа предателями и приобретателями «интеграцией». И в частности, на данном этапе, - «углубленной интеграцией».

Кто-то спросит заговорщицким голосом: «А почему «интеграция»?» И немедленно получит ответ: «Чтобы никто не догадался!»

Отбросим ложные иллюзии: интеграция Беларуси и России – это как интеграция птицы и клетки. Причём, попасть в неё несравнимо проще, чем после вырваться.

Мы все рискуем вдруг превратиться из заложников диктатора в рабов и политическое удобрение соседа. Стоит ли говорить, что при прочих равных – у заложников всегда больше шансов на освобождение. Ведь можно, в крайнем случае, молча и мирно пережить Лукашенко, но точно нельзя будет мирно уйти из российского плена.

Вся эта операция особенно опасна коварно крадущейся тактикой её воплощения. Постепенность, закулисность, подача под соусом профессиональной лживой риторики. В итоге, троянским конем вкатят в наш общий дом настоящую национальную катастрофу. И если это случится, – решения проблемы уже не увидит никто из живущих сегодня. Польше в свое время понадобилось 120 лет, чтобы сбросить с себя русское иго.

Мы должны сказать себе решительно и откровенно: Беларусь – это мы и наши дети. Наше настоящее и будущее. Наша, ограниченная диктаторским маразмом и помятая ОМОНом и церберами в штатском, свобода. Маленькая, но всё-таки живая и настоящая свобода. Мы обязаны сберечь её.