Украинская делегация официально отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ 23.09.2019, 18:49

Об этом сообщила глава украинской делегации Елизавета Ясько.

Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы официально отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ из-за возвращения России.

Об этом сообщила глава украинской делегации Елизавета Ясько.

«Мы приняли решение не подавать полномочия новой украинской делегации на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года. Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины», — заявила она в Facebook.

Согласно официальному заявлению украинской делегации, в течение осенней сессии делегация Украины будет проводить консультации с партнерами по ПАСЕ для поиска «общих подходов и решений, которые позволили бы вернуть ПАСЕ ее репутацию важного образца демократии, верховенства права и защиты прав человека и свобод в Европе».

Ранее руководитель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко заявил, что украинская делегация не поедет на ближайшую сессию ПАСЕ.

26 июня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушение Москвой принципов Совета Европы.

Кроме того, ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

После этого украинская делегация приостановила свою работу в летней сессии ПАСЕ.