Ученые раскрыли тайну технологически развитой древней цивилизации 23.09.2019, 19:04

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Ученые смогли объяснить резкий скачок в развитии промышленности цивилизации древнего города Эдома.

Древние племена начали выплавлять медь с 4000 года до нашей эры, сделав скачок в производстве в 925 году до н.э. Ученые смогли объяснить резкий скачок в развитии промышленности цивилизации древнего города Эдома.

Об этом сообщает zik.ua со ссылкой на The Times of Israel.

В городе Эдом, расположенном на территории современных Израиля и Иордании, была развита промышленность, в частности выплавка меди.

Эксперты исследовали отходы древних плавильных цехов и узнали историю развития промышленности. Древние люди Эдома начали выплавлять медь с 4000 года до нашей эры.

Они использовали древесный уголь для обогрева металлургических заводов. При этом с 1300 по 800 год до нашей эры содержание меди в шлаке снизилось с 1,49 до 1,14 процента. Это доказывает, что процесс выплавки все время улучшался.

Во второй половине Х века до нашей эры обнаружено резкое улучшение выплавки, что снижает содержание меди в отходах 0,5%. Ученые установили, что этот скачок совпадает по времени с военной кампанией египетского фараона Шешонка I в 925 году до н.э.

Война повысила спрос на медь, и жители Эдома начали внедрять новые технологии, например, выплавку при различных температурах, подачу кислорода в печь, или соотношение добавленных минералов.