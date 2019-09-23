Пять ключевых реформ для Украины 5 Наталия Яресько

23.09.2019, 19:32

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Наталия Яресько

Все это — рыночные реформы.

Для Украины приоритетными являются пять реформ, по моему мнению. В первую очередь — судебная, за ней земельная, третьей будет обеспечение прозрачности работы правительства (здесь речь идёт в том числе об инициативе «государство в смартфоне»), четвертая — полная расчистка налоговой и таможенной системы, и, наконец, приватизация крупных государственных предприятий.

Все это — рыночные реформы, и я надеюсь, что они будут осуществлены, и это никак не назвать либертарианством. Потому открыть рынок земли — это не либертарианство. Так же как и легализация добычи янтаря — это абсолютная нормальная практика.

Либертарианство — гораздо более широкая идея. И я думаю, что люди здесь несколько путаются. Уж если уходить к совсем радикальному концу этого учения — это больше свободы, и меньше государственного регулирования. Сегодня я не знаю страны, которая является либертарианской. Есть сообщества — например, в Калифорнии — где точно живут без государства, некие чистые либертарианцы. Но это микрогруппы.

Думаю, что в обществе просто используют слово «либертарианство» для обозначения крайне радикальной идеи. И если такая радикальная идея вдохновляет, то я не против. Просто конкретно сейчас об этом речь не идет.

Вместо этого нужно правильно осуществить реформы. И если мы, например, говорим о земельной реформе, то требуется регулирование. То есть не бросить землю на рынок и ничего не делать, а взамен выстроить прозрачные системы.

Главное, чтобы рынок заработал. Я выступаю за то, чтобы построить правильную рыночную экономику. Можно ли это сделать быстро? Это надо сделать как можно быстрее. Потому поправки всегда можно внести позже, а пока в Верховной Раде есть большинство, его надо использовать во благо. Очевидно, что демократический процесс и обсуждения необходимы, однако большинство этих идей обсуждаются уже 28 лет. Я за то, чтобы в экономическом смысле Украина стала могущественным государством быстрее.

Наталия Яресько, «Новое время»