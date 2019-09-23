Трамп неожиданно пришел на климатический саммит ООН 1 23.09.2019, 19:49

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Дональд Трамп

21 сентября в Госдепе сообщили, что президент США не примет участие в работе саммита.

Президент США Дональд Трамп, вопреки ожиданиям, 23 сентября посетил саммит ООН по вопросам климата в Нью-Йорке, сообщает gordonua.com со ссылкой на USA Today.

Трамп появился в аудитории и занял место возле вице-президента Майка Пенса, когда начал свое выступление премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Всего глава Белого дома присутствовал на саммите 14 минут, слова он не брал.

Издание напоминает, что 22 сентября Трамп встречался с Моди в Хьюстоне.

21 сентября в Государственном департаменте сообщили, что президента США не будет на климатическом саммите, поскольку 23 сентября запланировано его участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном проблеме религиозных преследований в мире.

1 июня 2017 года Трамп заявил, что принял решение о выходе из Парижского соглашения по климату ради "защиты Америки и ее граждан". За это он подвергался критике как внутри страны, так и в мире.

Парижское климатическое соглашение, которое вступило в силу 4 ноября 2016 года, предполагает меры по недопущению изменения климата. Для начала его действия необходимо, чтобы документ ратифицировало не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов в мире. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов.

Предполагалось, что сегодняшний саммит в Нью-Йорке должен ускорить процесс подписания и ратификации Парижского соглашения.