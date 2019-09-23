О чем рассказывают древние клады Полоцкой земли? 23.09.2019, 20:42

Независимое Полоцкое княжество в XI веке являлось одним из богатейших центров Европы.

Летописи тех времен описывают самые значимые события в жизни Полоцкой земли. О подробностях же быта и особенностях уклада жизни местных жителей из таких источников можно узнать лишь вскользь, по нескольким фразам. Об экономическом же развитии княжества, развитии ремесел рассказывают нам археологические раскопки и случайно найденные клады, пишет «Литвин».

Благодаря им можно более подробно разобраться и в некоторых исторических событиях. О том, что независимое Полоцкое княжество в XI веке являлось одним из богатейших центров Европы, можно узнать даже по количеству найденных в этих местах кладов. На сегодняшний день их обнаружено уже более тридцати, хотя ученые утверждают, что большая часть по сей день находится под землей. Большое количество спрятанных в тайниках ценных вещей, найденных на этой территории, подтверждает и тот факт, что здесь почти непрерывно шли войны.

Самой крупной находкой, зарытой в землю около 1000 лет назад, является часть казны Полоцкого княжества. Видимо, она была украдена разбойниками. Дети, играющие в поле, обнаружили несколько старинных арабских монет. После того, как ученые разрыли тайник, они нашли их около 20 кг.

Арабские дирхемы

Добыча драгоценных металлов до XVIII в на территории Белоруссии не велась. Но, так как Полоцк располагался на пути «из варягов в греки», монеты, скорее всего, ввозились сюда торговцами. Поэтому позволить себе владеть серебром и золотом могли лишь князья и их приближенные.

Вторым по значимости клад в виде золотых браслетов, колец и мужских украшений был обнаружен гардеробщицей стадиона при уборке и рыхлении футбольного поля.

Ученые предполагают, что изготовлены они были в Киеве или Скандинавии во времена Владимира Святославича. Что также подтверждает торговые связи Полоцка с этими странами. В курганах встречаются и украшения балтийских типов в виде венчиков, пряжек, подвесок, называемых шейными гривнами.

По насечкам на некоторых золотых браслетах ученые предположили, что изделия планировалось разрубить и использовать в дальнейшем как средство уплаты, то есть в качестве денежного эквивалента.

В 1928 году на территории Полоцка было обнаружено даже древнее городище и изделия из керамики VIII-X вв. В ходе дальнейших раскопок 2007 года здесь же были найдены 496 предмета более позднего времени: керамика, части доспехов, наконечники стрел, бронзовое навершие флага, ключи и навесные замки, куски обожженного дерева и пр. Согласно исследованиям, все эти вещи изготавливались уже в XII-XIV вв. Обнаружены были даже красная и желтая охра – краска местных художников.

О времени появлении княжества на наших землях в IX веке косвенно указывают усыпальницы, вначале бывшие коллективными и лишь затем ставшие парными или одиночными. Наличие дорогих вещей в некоторых из них говорит о появлении классовых различий именно в эти годы.

Совсем недавно, в 2018 году в районе Спаско-Преображенского храма было разрыто захоронение предположительно отца знаменитой святой Евфросинии Полоцкой – в небольшом подземном храме нашли останки князя Георгия Всеславича.

Самой важной находкой среди окружавших его предметов оказались фрагменты иконки из камня с изображением Святого Георгия.

Считается, что отец Евфросинии из византийского изгнания не вернулся. Видимо, сюда перевезли лишь его мощи. Связано это было даже не с тем, что местной настоятельницей была его дочь. Георгий Всеславич считался ктитором («меценатом») Спасо-Евфросиниевского монастыря. Именно поэтому ему было выделено здесь место для захоронения.

Литвинская земля хранит еще немало тайн. По предположениям ученых, на Полоцкой земле должны находиться «московские трофеи» Наполеона, сокровища магнатского клана князей Радзивиллов (знаменитые 12 апостолов). По сей день не найдена главная реликвия Беларуси, символ веры полочан – крест Евфросинии Полоцкой, экспонат исторического музея, утерянный в 1941-1942 гг. Хотя, возможно, он был уже давно вывезен. По предположениям специалистов из ООН, искать его нужно в США.