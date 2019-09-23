Волкер рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс 2 23.09.2019, 20:30

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Курт Волкер

Спецпредставитель Госдепа США рассказал, что должна сделать Украина для деоккупации.

Спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер, считает, что деоккупировать украинские Крым и Донбасс можно, построив в Украине успешное демократическое государство, передает zn.ua.

"Украина, которая является успешным демократическим государством, все больше процветает и интегрируется с Европой, стремится к членству в ЕС и НАТО. Это успешная Украина, и именно такая Украина станет магнитом для возвращения своих оккупированных территорий", - пояснил Волкер в интервью журналисту и телеведущему Дмитрию Гордону.

По мнению дипломата, такой путь возвращения захваченных Россией Украинских территорий может стать альтернативой невыполняющимся Минским соглашениям.

"Помню, раньше меня спрашивали: а если Минские соглашения не будут выполняться, каков план Б? Мой ответ таков: план Б – это план А. А план А – это успех Украины... Это означает терпение, взвешенность действий, и это означает невозможность военного пути возвращения территорий", - добавил он.

При этом успех Украины может стать примером для россиян, недовольных властью и избранным ею курсом, считает спецпредставитель США.

"Россияне видят, что их уровень жизни падает, они испытывают разочарование по поводу своего собственного руководства и курса развития страны. У вас в Украине есть возможность проводить демократические выборы, вы можете сменить старое правительство на новое, если захотите – это те вещи, за которыми россияне могут наблюдать. Поэтому я думаю, что успех Украины важен не только сам по себе, но и в качестве примера", - пояснил дипломат.

Оценивая события 2014 года, аннексию Крыма Россией и развязывание ею войны на востоке Украины, Волкер отметил, что в той ситуации Соединенные Штаты могли бы действовать быстрей.

"Мне кажется, что мы отреагировали недостаточно быстро, мы не верили, что Россия действительно вторгнется в Украину, не верили, что Россия действительно захватит Крым. Как только они это сделали – мы начали реагировать… Я думаю, мы просто не верили, что они сделают это снова. В этом смысле, считаю, мы были недостаточно оперативны", - подчеркнул спецпредставитель.

С тех пор, по его словам, США усилили поддержку Украины и увеличили свою вовлеченность в процесс урегулирования на дипломатическом уровне.

"С тех пор мы усилили поддержку Украины, мы сняли запрет на [поставку] летального вооружения в качестве оборонительного, ввели дополнительные санкции. Мы также стали больше вовлечены [в процесс урегулирования] дипломатически, в том числе и с Россией, чтобы помочь найти решение этого конфликта", - резюмировал Волкер.