У «Минскхлебпрома» новый гендиректор 23.09.2019, 21:15

Андрей Улезло. Фото: с сайта www.guprminsk.by

Прошлый покинул пост после волнений на предприятии.

На «Минсхлебпроме», который объединяет шесть крупнейших хлебозаводов столицы, гендиректором стал бывший начальник Главного управления потребительского рынка Андрей Улезло. Предыдущему руководителю не продлили контракт после волнений на объединении. Информация о новом гендиректоре появилась на сайте предприятия.

В отделе кадров tut.by подтвердили, что с 20 августа Андрей Улезло занимает пост гендиректора «Минскхлебпрома».

До этого он год проработал начальником Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома, которое курирует торговлю и общепит в столице. Эту должность он получил после того, как двух бывших начальников, Сергея Барисевича и Андрея Доморацкого, взяли под стражу и обвинили в коррупции.

До ГУПРа Андрей Улезло работал гендиректором ОАО «Белбакалея», которое занимается оптовой торговлей. Имеет два высших образования — окончил Гомельский университет потребкооперации и Академию управления.

Предыдущий гендиректор «Минскхлебпрома» Владимир Талайко покинул должность в феврале 2019 года, проработав на объединении восемь лет, ему не продлили контракт. На тот момент на «Минскхлебпроме» больше года бурлили волнения. В судах и правоохранительных органах — несколько резонансных дел, главными фигурантами которых стали топ-менеджеры объединения. В конце прошлого года руководители четырех хлебозаводов выразили недоверие Владимиру Талайко.