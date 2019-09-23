Шейн Принс: Буду рад выступить за сборную Беларуси 23.09.2019, 21:27

Шейн Принс

Фото: Дарья Бурякина

Нападающий минского «Динамо» прокомментировал новости о получении белорусского паспорта.

Нападающий минского «Динамо» Шейн Принс рассказал о выступлении за «зубров», передает pressball.by.

- Как ощущаешь себя на новом месте?

– Замечательно. Раньше никогда не был в Беларуси и не знал, чего ждать. Но у меня есть приезжавшие сюда друзья, некоторые даже выступали за «Динамо». От них слышал о городе только добрые слова. Минск даже превзошел мои ожидания. Здесь так чисто, на улицах никакого мусора, отличные рестораны. Команда хорошая. Арена, болельщики — все оставляет наилучшие впечатления.

- Когда получил предложение из Минска?

– Переговоры затянулись на пару месяцев. Я хотел приехать раньше, к началу чемпионата, но пришлось немного подождать.

- Как работается с Крэйгом Вудкрофтом?

– Замечательно. Могу сказать только хорошие слова обо всем тренерском штабе. И это прекрасно — когда приходишь в новую команду, важно наладить с наставниками взаимопонимание. Мне симпатична работа Вудкрофта, понимаю, чего он хочет.

- Много говорят, что ты примешь белорусское гражданство. Как возник этот вариант?

– Во время переговоров о контракте с «Динамо». Я хотел этого, мне нравятся Минск и Беларусь, и буду рад выступить за сборную. Для меня это честь. Надеюсь, смогу помочь национальной команде, – сказал Принс.