закрыть
23 сентября 2019, понедельник, 22:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Власти дали магазинам два месяца на закупку бумажных пакетов

4
  • 23.09.2019, 21:49
Власти дали магазинам два месяца на закупку бумажных пакетов
Иллюстрационное фото

В Беларуси начался переход от пластиковой упаковки и одноразовой посуды к бумажной.

Продовольственным и непродовольственным магазинам, которых с 19 сентября обязали продавать бумажные пакеты, дали два месяца на их закупку. Штрафовать за отсутствие товара в течение этого времени не будут. Об этом сообщили tut.by в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

Напомним, 19 сентября вступило в силу постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли, которое обязало продовольственные и непродовольственные магазины, павильоны и автозаправки продавать бумажные пакеты. Это значит, что с этого дня они должны были появиться в торговых объектах. В крупных универмагах, гипермаркетах и супермаркетах, к примеру, должно быть по 2−3 вида пакетов.

В постановлении речь идет о бумажных пакетах в целом, которые будут продаваться как товар.

Документ уже вступил в силу, поэтому закономерен вопрос, появились ли они в магазинах.

— Торговым объектам дали 2 месяца, чтобы они успели заказать необходимый товар и привести свой ассортимент в соответствие с ассортиментным перечнем, — пояснили в МАРТ. — Если в течение этого срока во время мониторинга пакетов в продаже не окажется, штрафовать магазин не будут.

То есть особо требовательным покупателям жаловаться на то, что бумажных пакетов не оказалось в продаже, ближайшие 2 месяца не стоит.

Дальше отсутствие бумажных пакетов в продаже будет считаться нарушением ассортиментного перечня. За это продавцу могут дать штраф до 10 базовых, или 255 рублей.


популярное за неделю

Мнение

Он объявил войну белорусским детям
Он объявил войну белорусским детям Ирина Халип
Предатели
Предатели Владимир Некляев
В Беларуси и России отсутствуют легитимные президенты и парламенты
В Беларуси и России отсутствуют легитимные президенты и парламенты Андрей Санников
Как живут семьи пропавших 20 лет назад Виктора Гончара и Анатолия Красовского
Как живут семьи пропавших 20 лет назад Виктора Гончара и Анатолия Красовского Анна Соусь