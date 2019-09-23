Власти дали магазинам два месяца на закупку бумажных пакетов 4 23.09.2019, 21:49

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В Беларуси начался переход от пластиковой упаковки и одноразовой посуды к бумажной.

Продовольственным и непродовольственным магазинам, которых с 19 сентября обязали продавать бумажные пакеты, дали два месяца на их закупку. Штрафовать за отсутствие товара в течение этого времени не будут. Об этом сообщили tut.by в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

Напомним, 19 сентября вступило в силу постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли, которое обязало продовольственные и непродовольственные магазины, павильоны и автозаправки продавать бумажные пакеты. Это значит, что с этого дня они должны были появиться в торговых объектах. В крупных универмагах, гипермаркетах и супермаркетах, к примеру, должно быть по 2−3 вида пакетов.

В постановлении речь идет о бумажных пакетах в целом, которые будут продаваться как товар.

Документ уже вступил в силу, поэтому закономерен вопрос, появились ли они в магазинах.

— Торговым объектам дали 2 месяца, чтобы они успели заказать необходимый товар и привести свой ассортимент в соответствие с ассортиментным перечнем, — пояснили в МАРТ. — Если в течение этого срока во время мониторинга пакетов в продаже не окажется, штрафовать магазин не будут.

То есть особо требовательным покупателям жаловаться на то, что бумажных пакетов не оказалось в продаже, ближайшие 2 месяца не стоит.

Дальше отсутствие бумажных пакетов в продаже будет считаться нарушением ассортиментного перечня. За это продавцу могут дать штраф до 10 базовых, или 255 рублей.