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Из трубопровода «Дружба» воровали нефть

  • 23.09.2019, 22:00
Из трубопровода «Дружба» воровали нефть

Под Варшавой неизвестные просверлили отверстие в нефтепроводе.

Российская компания «Транснефть» была вынуждена временно приостановить поставки «черного золота» по трубопроводу «Дружба», передает «Радио Польша».

Как сообщил официальный представитель компании Игорь Демин, нефть не поставлялась в Польшу с 10:50 22 сентября по 05:05 23 сентября.

Это было связано с тем, что польская нефтетранспортная компания PERN сообщила, что зафиксировала нелегальную врезку в трубопровод «Дружба», в результате которой произошла утечка нефти.

Выявлением всех обстоятельств произошедшего занимаются местные правоохранители.


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