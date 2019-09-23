Шведская школьница Грета Тунберг разгромила мировых лидеров речью на саммите ООН 1 23.09.2019, 22:05

Грета Тунберг

16-летняя активистка обрушилась с критикой из-за их бездействия в борьбе с изменениями климата.

Шведская школьница, которая пересекла Атлантику на яхте, чтобы принять участие в саммите ООН, обвинила мировых лидеров в том, что они своими пустыми обещаниями отняли у нее мечты и детство, передает «Новое время».

«Это все неправильно. Я не должна быть здесь. Я должна вернуться в школу на другой стороне океана, с другой стороны вы приходите к нам, молодым людям, за надеждой. Как вы смеете! Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми обещаниями», — заявила Грета Тунберг.

«Люди страдают. Люди умирают. Рушатся целые экосистемы. Мы находимся в начале массового вымирания, и все, о чем вы можете говорить, это деньги и сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете!», — продолжила активистка, не сдерживая слез.