закрыть
24 сентября 2019, вторник, 1:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Из Якутии в Москву идет новый шаман изгонять Путина

4
  • 23.09.2019, 22:59
  • 2,876
Из Якутии в Москву идет новый шаман изгонять Путина
Иллюстрационное фото

Новый шаман намерен взять благословение у своего предшественника Габышева.

Якутский шаман Александр Габышев собирался дойти пешком до Москвы чтобы провести обряд изгнания Путина, но не дошёл. В Бурятии колдун был задержан полицией, потому что, как оказалось, находился в розыске. Однако Якутия богата шаманами, и теперь в путь выдвинулся новый шаман из Верхневилюйского улуса Александр Барчахов.

Как пишет YAKUTIA.INFO Барчахов раньше служил в полиции, а на пенсии занялся шаманизмом. Шаман, по данным СМИ, намерен в ближайшее время вылететь в Якутск, чтобы взять благословение у своего предшественника Габышева, а потом отправиться в Иркутск, чтобы начать своё путешествие с того же самого места, до которого дошел предыдущий шаман.


популярное за неделю

Мнение

Он объявил войну белорусским детям
Он объявил войну белорусским детям Ирина Халип
Предатели
Предатели Владимир Некляев
В Беларуси и России отсутствуют легитимные президенты и парламенты
В Беларуси и России отсутствуют легитимные президенты и парламенты Андрей Санников
Как живут семьи пропавших 20 лет назад Виктора Гончара и Анатолия Красовского
Как живут семьи пропавших 20 лет назад Виктора Гончара и Анатолия Красовского Анна Соусь