Из Якутии в Москву идет новый шаман изгонять Путина 4 23.09.2019, 22:59

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Иллюстрационное фото

Новый шаман намерен взять благословение у своего предшественника Габышева.

Якутский шаман Александр Габышев собирался дойти пешком до Москвы чтобы провести обряд изгнания Путина, но не дошёл. В Бурятии колдун был задержан полицией, потому что, как оказалось, находился в розыске. Однако Якутия богата шаманами, и теперь в путь выдвинулся новый шаман из Верхневилюйского улуса Александр Барчахов.

Как пишет YAKUTIA.INFO Барчахов раньше служил в полиции, а на пенсии занялся шаманизмом. Шаман, по данным СМИ, намерен в ближайшее время вылететь в Якутск, чтобы взять благословение у своего предшественника Габышева, а потом отправиться в Иркутск, чтобы начать своё путешествие с того же самого места, до которого дошел предыдущий шаман.