В чем «Динамо» Вудкрофта лучше прошлогоднего

Пришел другой канадец — и будто вдохнул жизнь в минского зубра.

Минское "Динамо" возвращается после двух лет забвения. Громко сказано? Возможно, но с точки зрения зрительского интереса это именно так. Команды Дуайера и Сидоренко не представляли собой продукт для широкой публики. Ведь что нужно для болельщицкого счастья? Либо бесконечные победные полосы, либо яркая игра на нерве, пусть не всегда с положительным результатом. Если эти компоненты отсутствуют — даже маркетинговая служба минского "Динамо" не способна организовать постоянные аншлаги. Кстати, и на сайте "Прессбола" ситуация похожая. Последние два сезона, если смотреть на глаз, били антирекорды просмотров и комментариев динамовских онлайнов — тоже, согласитесь, красноречивый показатель общественного равнодушия, пишет pressball.by.

Сейчас все изменилось. По крайней мере, пока. Пришел другой канадец — и будто вдохнул жизнь в спящего глубоким сном минского зубра. Команда выиграла три матча кряду, поднялась в зону плей-офф — то есть какой-то результат есть. Но, что еще важнее, есть игра для зрителя, которая дарит эмоции. Да, это лишь начало сезона, мы не можем знать, что будет в феврале и действительно ли "Динамо" выйдет в плей-офф. Но мы можем попытаться понять, как за одно крайне неудачное с точки зрения видимых результатов лето Золушка сменила фартук на вечернее платье. Что изменилось за четыре месяца?

МАЛЕНЬКИЕ ПЛОЩАДКИ — наше все

Решение ИИХФ о постепенном переводе мировых чемпионатов на площадки меньших размеров и соответствующие рекомендации КХЛ — это если не революция, то глубокая реформа точно. И эта реформа, как видится, имеет непосредственное влияние на игру нынешнего "Динамо". Да, на первый взгляд решения о переходе на финскую площадку стоило опасаться. Ведь игра в защите и на больших полях виделась главной проблемной точкой минчан. Что уж говорить о маленьких площадках, где цена любой ошибки на чужой или своей синей линии удваивается, а недостатки в катании — бич отечественного хоккея — становятся еще более очевидными. Но, как оказалось, не все так плохо, а даже наоборот. И вот почему.

Во-первых, хоккейная философия Вудкрофта более пригодна для маленьких площадок. Недаром это называют североамериканским хоккеем, а в Северной Америке играют сами знаете в каких коробках. Команде удобнее переходить из обороны в атаку, практиковать форчекинг, сохранять шайбу в чужой зоне. Все, что так хочет видеть от своих подопечных Крэйг, делать теперь проще. Результат, как говорится, налицо.

Во-вторых, лидерам передней линии минского "Динамо" маленькие площадки крайне удобны. Сравните Тему Пулккинена в прошлом сезоне и в нынешнем. Да, он и тогда был лучшим бомбардиром команды, но сейчас есть ощущение, что на льду совершенно другой человек. Финн наслаждается хоккеем, он попал в свою стихию. И с тренером, и с площадкой. Вспомните, как парень феерил в АХЛ — сейчас он старается повторить что-то подобное. Второй пример — Игорь Мартынов. Молодой белорус радует прежде всего тем, как быстро понял КХЛовский уровень и стал ему соответствовать. Согласитесь, не слишком частый случай для 20-летнего белорусского игрока. Но и здесь можно усмотреть фактор площадки: Мартынов два года провел в канадской юниорской лиге, ему не пришлось переучиваться — он приехал в Европу, но оказался, по сути, в том же северамериканском хоккее. Да и Андрей Костицын явно переживает вторую молодость, оказавшись в, так сказать, любимых условиях.

В-третьих, этим можно объяснить прогресс Олега Евенко, по крайней мере в статистическом плане. После восьми матчей гренадер — второй в команде и в числе лидеров всей лиги по показателю полезности — "+7"! Мало кто вспомнит, но еще несколько лет назад Евенко хвалили заокеанские скауты и генменеджер "Коламбуса", белорус выходил на лед в предсезонном матче в основе "синекурточников" и заставлял удаляться на себе самого Сиднея Кросби. Потом было непростое время в АХЛ, опять же трудный переход на КХЛовский хоккей. Но теперь Олегу проще. Да, обилие удалений никуда не делось, но и пользы Евенко приносит заметно больше, чем в прошлом сезоне. Ведь можно найти корреляцию с размером коробки, так?

КАЧЕСТВО ЛЕГИОНЕРОВ — радует

О новой жизни Тему Пулккинена мы уже говорили, но ведь еще есть Дрю Шор — второй бомбардир и один из лучших ассистентов КХЛ, Франсис Паре — самый полезный в команде ("+8"). И, конечно, Шейн Принс — по субъективному впечатлению, такого технаря в "Динамо" не было давно. Да, его обводки не всегда заканчиваются хорошими бросками, но катание и умение играть руками доставляют эстетическое удовольствие.

Кстати, здесь заметно отличие в сравнении с первым сезоном Вудкрофта в "Динамо". Легионеры-форварды пока играют значительно большую роль в командном успехе, чем это было в сезоне-2016/17. Если, конечно, не учитывать, что Паре и Принс в скором времени могут стать белорусами. Но сделаем скидку на самое начало сезона и посмотрим, что из этого получится.

ЭНРОТ — начал выручать

Это банально, но об этом нельзя не вспомнить. Один из главных столпов системы Вудкрофта — надежная игра вратаря. Ведь и в самом успешном в истории "Динамо" сезоне-2016/17 команда допускала много проколов в защите, совершала массу глупых ошибок, но в рамке стоял Скривенс и подчищал за партнерами. Теперь в "Динамо" есть Энрот, и уже на столь маленьком отрезке, как восемь матчей, мы могли убедиться: "зубры" с уверенно играющим вратарем и без него — это две несколько разные команды. Ведь здесь есть замкнутый круг. Вратарь играет хорошо — оборона чувствует себя увереннее — нападающие лучше выполняют свою работу. Первое звено этой цепи выпадает — и получается серия из поражений.

В общем, суть проста — пока Энрот (или Осипков, или Карнаухов, или Толопило) тащит, система работает. В этом, возможно, ее большая уязвимость. Но других защитников у "Динамо" нет. Хотя, зная, как Вудкрофт умеет раскрывать молодежь, можем ожидать прогресса и на задней линии.

...Что дальше?

Вообще, делать какие-либо выводы пока рано. И впадать в эйфорию по поводу классной победы над "Йокеритом" тоже не стоит. Пока можно обозначить лишь определенные тенденции, которые не могут не радовать. Команда показывает привлекательный атакующий хоккей, сильные легионеры дарят шоу, а рядом с ними учится молодежь, которой предстоит стать настоящим сборной Беларуси. Но заглядывать так далеко не будем. Впереди — выездная серия. И она сопряжена с одним неудобным, но интересным обстоятельством. "Торпедо", с которым минчанам играть завтра, использует площадку европейских размеров. Посмотрим, как "зубры" будут чувствовать себя в этих условиях.