Ученые разгадали тайну древней цивилизации на острове Пасхи 24.09.2019, 11:14

Выдвинута новая гипотеза.

Исследователи считают, что древние обитатели острова Пасхи, который известен своими загадочными скульптурами, покинули его в результате нехватки природных ресурсов.

По мнению британских ученых, цивилизация на острове Пасхи, где располагается множество каменных истуканов, не могла исчезнуть в результате военный действий. Были проведены исследования, в частности, анализ обсидиановых копий доставленных археологами, который опроверг версию конфликта, пишет tainy.net.

Ранее эксперты уже пытались разгадать тайну «культуры истуканов», выдвигались различные версии таинственного исчезновения цивилизации. Многие из специалистов склонялись к тому, что обитатели острова вели войну с представителями других культур или же гибель цивилизации возникла в результате банальной междоусобицы.

Однако теперь ученые заявили, что копья, которые использовались древними обитателями острова, не предназначались для убийств человека. Как заявил один из исследователей, копьями «мата’а» можно было поранить человека, но не убить его. Поэтому эксперты пришли к выводу, что причиной гибели цивилизации является, скорее всего, истощение природных ресурсов, а также колонизация острова Пасхи другими народами.

Напомним, что остров Пасхи до сих пор считается одним из самых загадочных мест на Земле. В этом месте примерно две тысячи лет назад существовала цивилизация полинезийцев. Когда на острове впервые оказались европейцы, то обнаружили только гигантских каменных истуканов. Ученые и сейчас ведут споры о том, кто же создал эти загадочные скульптуры.

Согласно официальной версии, их авторами являются местные племена, однако есть и другие версии происхождения истуканов. Например, любители альтернативной истории уверены в том, что скульптуры имеют внеземное происхождение или, что остров Пасхи, когда-то был частью погибшей Атлантиды.