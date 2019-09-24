Зеленский: Хотим конкретные сроки возвращения украинских территорий

Зеленский: Хотим конкретные сроки возвращения украинских территорий8
- 24.09.2019, 12:29
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Президент Украины ожидает конкретных результатов от встречи в нормандском формате.
Об этом сообщает liga.net cо ссылкой на пресс-службу Владимира Зеленского.
"Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать", - сказал президент о возможности дорожной карты по прекращению войны в Донбассе.
На потенциальной встрече лидеров нормандского формата должны быть определены "конкретные сроки прекращения войны" в Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, пишет его пресс-служба.
Глава государства снова выразил надежду на встречу четверки "в ближайшее время", отметив, что "она будет сложной и на ней будет идти речь о конкретных вопросах".
"Мы хотим с этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий", - сказал Зеленский.