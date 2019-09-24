Газовый блеф Путина 1 Виталий Портников

24.09.2019, 12:31

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Виталий Портников

Похоже, что Кремль может выигрывать только в темноте.

То, что на газовых переговорах в Брюсселе российская делегация неожиданно уступила требованиям европейских и украинских чиновников и согласилась работать по европейскому законодательству, многие из моих западных коллег характеризуют как настоящую сенсацию. Однако это — ожидаемая сенсация.

Весь смысл строительства газопроводов, которые должны были стать альтернативой украинской газотранспортной системы (ГТС) — и «Северного потока», и «Северного потока-2», и «Турецкого потока», и «Южного потока» состоял в необходимости «обойти» Украину, добиться прекращения транзита газа через ее территорию. Причем чаще всего это была не экономическая, а политическая необходимость. Потому что проекты альтернативных газопроводов — это дорогое удовольствие. А самое главное — они лишены дополнительных возможностей транспортировать газ в критической ситуации. А у украинской ГТС с ее уникальными подземными хранилищами такие возможности есть. И если следовать элементарной логике, «Газпром» должен держаться за эту систему обеими руками. Но вместо этого в Москве делали и продолжают делать все возможное, чтобы оставить украинскую ГТС без газа. Почему?

А потому, что в этом случае украинский бюджет потеряет доходы, которые так необходимы правительству страны в период выплат по долгам международным финансовым организациям. И Москве будет гораздо проще диктовать Киеву условия — любые условия. Не случайно в Москве план строительства новых газопроводов любят называть «планом Путина». И действительно, российский президент лично лоббирует строительство каждого альтернативного маршрута — до поездок в страны, которые должны стать частью новой системы и переговоров с их лидерами именно об энергетике.

Но есть намерения, а есть возможности. Сейчас можно точно сказать, что «Газпром» не справился с «планом Путина». Потому что важной частью этого плана было его выполнения до 1 января 2020 года — то есть до окончания русско-украинского соглашения по транзиту. Однако «Северный поток-2» все еще не построен — и позиция Дании значительно усложняет завершение его строительства. К тому же серьезным ударом по позициям российского газового монополиста стало уменьшение объемов прокачки газа по газопроводу OPAL. После этого окончательно стало ясно, что без украинского транзита не обойтись. Что с Киевом придется договариваться. А если договариваться с Киевом — придется жить по европейским правилам.

Все предыдущие отказы представителей российского Министерства энергетики и «Газпрома» от переговоров, все их требования и оскорбления были банальным блефом, рассчитанным на то, что нервы соперников не выдержат. Поэтому особых возможностей для маневра у Москвы нет. Да, транзит можно прекратить. Но только по своей вине. И нести все расходы за срыв контрактов будет «Газпром».

То, что произошло в Брюсселе, еще раз напоминает о простой истине: не нужно бояться российского блефа. Когда европейцы и украинцы действуют совместно, когда они придерживаются четких прозрачных принципов, России в буквальном смысле слова некуда деваться.

Похоже, что Кремль может выигрывать только в темноте.

Виталий Портников, Радио Свобода