Милиционера, избившего водителя, прячут из-за начальника, который идет на повышение 9 24.09.2019, 12:41

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Начальник РОВД хотел заплатить за молчание.

Напал в темноте со спины и бил милицейскими ботинками в лицо со словами: «В следующий раз – убью». Так празднование Пасхи закончилось для водителя почтового отделения Узды, 42-летнего Виталия Сороки. До сих пор мужчина не сумел привлечь к ответственности обидчика, работника местного РОВД Андрея Карачуна. По словам Виталия Сороки, нападающего прячут от наказания в больницах, потому что начальник РОВД идет на повышение, а отдел не первый год лидирует в рейтинге лучших в стране, сообщает «Белсат».

«В следующий раз – убью»

В 1990-е Виталий Сорока служил в пограничных войсках, а позже, чтобы прокормить семью, пошел в дальнобойщики. Последние двадцать лет работает водителем в почтовом отделении. 27 апреля вечером мужчина отдыхал у соседа на шашлыках.

Около 22:00 к ним приехала инспектор по делам несовершеннолетних Елена Сергеева с участковым Олегом Козловским. Семья знакомого Виталия Сороки стоит на учете как неблагополучная. Елена Сергеева приехала проверить, спит ли дочь сожительницы соседа, но вела себя по-хамски. Женщина ругалась и обращалась ко всем на «ты».

«Я сказал, что ребенок поест и пойдет спать. Попросил успокоиться и не оскорблять присутствующих, меня, мою семью и не тыкать. На что она сказала: ты еще пожалеешь. Вместе с участковым Козловским они уехали», – рассказывает belsat.eu Виталий.

Мужчина не обратил внимания на угрозы и продолжил жарить мясо, но через 15 минут кто-то напал на него со спины, повалил на землю и начал избивать ногами. В нападающем Виталий узнал сожителя Сергеевой инспектора ГАИ Андрея Карачуна.

«Он называл меня уродом и угрожал в следующий раз убить. Избивал меня в служебных ботинках, я не бил в ответ. Сергеева и участковый все видели и не остановили его. Инспектор держала моего знакомого, чтобы он не вмешивался. В какой-то момент она сказала: «Андрей, хватит, кинь его». Они вместе уехали, бросив меня под забором. Сосед вызвал милицию», – говорит мужчина.

18 дней в больнице

Виталий самостоятельно дошел до дома, где его встретили жена и дочь. Они же оказали первую помощь. Позже появились работники милиции. Правоохранители взяли объяснения, но жалобу на Андрея Карачуна брать отказались и везти на медосмотр не захотели.

«Они начали бл*кать: мол, на своих жалоб не принимаем. На осмотр и в понедельник сам можешь поехать. Пришел следователь, он принял мое заявление, мы поехали в скорую».

В местную больницу Виталия завезла жена. Мужчине сделали анализы и снимки, ночью он попал в палату хирургии. Следователь заверил мужчину, что в понедельник 29 апреля его направят на судебно-медицинскую экспертизу, но и медики, и правоохранители старались помешать Сороке попасть к специалисту.

«В нашем городе такого эксперта нет. Они не хотели выпускать из больницы и давать направление: мол, мне нельзя сейчас двигаться. Я потребовал сделать МРТ головы, потому что она болела, температура держалась 37,2, а невролог сказал, что мне не нужна томография».

Виталий Сорока все же добился экспертизы. В выводах эксперта, кроме кровоподтеков на голове и лице, было сотрясение головного мозга и ушиб почек – всего восемнадцать травм. Под капельницей в больнице он пробыл 18 дней.

«Никто не верил, что я пойду в суд»

Пострадавший рассказывает, что все были в шоке, что он написал заявление на милиционера:

«Сергеева угрожала соседу, чтобы он замолчал и не свидетельствовал против Карачуна. Они думали, что выйду, заберу жалобу. В больницу приходили коллеги Карачуна, несколько человек за раз – посмотреть, что он со мной сделал. Они говорят, что он тогда был трезв. Некоторые меня жалели, есть и те, кто прекратил контакты со мной и моей женой. А я кроме почты развожу пенсии, поэтому мне выдают оружие. Каждый день я получаю и сдаю пистолет, вижу их в отделении и не понимаю, как им не стыдно смотреть мне в глаза».

Виталий Сорока после избиения. На голове виден след от ботинка

Получив отказ на предложение не подавать в суд, Елена Сергеева хотела отомстить, привлекая Виталия к административной ответственности за оскорбление. Мол, в ночь избиения Сорока первый её оскорбил, и у нее есть видеосвидетельство. Однако суд установил, что женщина первая начала ругаться и спровоцировала скандал.

Начальник РОВД хотел заплатить за молчание

Мужчине обещали, что обидчика уволят, инспектора Сергееву разжалуют до капитана, однако до дела не дошло. Виталий рассказывает, что начальник Узденского РОВД Андрей Берёзка приезжал и просил помириться, не доводить дела до суда. Сказал, что компенсирует моральный и материальный ущерб, который мужчина оценил в $ 2500.

«Деньги, говорили, передадут через третье лицо. Я сказал, что нет, присылайте на карточку или электронный перевод. На этом и закончилась, никто со мной не связывался».

Виталий Сорока после избиения. На голове виден след от ботинка

Сотрудники милиции не сделали нормальной проверки по заявлению, утверждает Виталий Сорока. Мужчина говорит, что допрос свидетелей оттягивали, а его жена сама бегала, искала свидетелей.

Следственный комитет квалифицировал дело по статье 153 УК («Легкие телесные повреждения»). Проверку завершили 10 июня и написали потерпевшему, что тот может обратиться в суд, чтобы возбудить уголовное дело против Карачуна.

Рассмотрение дела зашло в тупик

Андрей Карачун за все это время ни разу не появился на заседаниях. Каждый раз за него приносили больничные листы, открытые за день до судебного разбирательства.

«Карачун скрывается в больницах. Якобы все время болеет. Я спрашиваю: почему вы не комиссуете его, если он болеет с апреля? В то же время он ездит по городу, его видели неоднократно. Судья тоже устал от этого фарса. Однажды он хотел сделать выездное заседание. Пока собирал справки, Карачуна резко выписали. Все идет по кругу. Как только назначается заседание, Карачун – снова в больнице. И каждый раз в новой».

Виталий Сорока писал министру внутренних дел Юрию Караеву, но получил отписку из УВД Миноблисполкома, что больничные – настоящие, и больного нельзя привлечь к ответственности, пока он не выздоровеет. Также ему посоветовали самостоятельно найти Карачуна, чтобы доказать, что он обманывает. Такое поведение Виталий объясняет тем, что в ноябре Андрей Карачун досрочно выходит на пенсию.

«Видно, тянут время. Тем более начальник РОВД идет на повышение, они не хотят портить статистику, согласно которой Узденское отделение милиции – в тройке лучших в стране».

Виталий Сорока после избиения. На голове виден след от ботинка

В пятницу 20 сентября Андрея Карачуна должны были выписать из очередной больницы. Суд наказал привести его в суд силой. Однако пока информации о следующем заседании нет.

Постановление судьи о принудительном приводе Андрея Карачуна в суд

Редакция belsat.eu пробовала взять комментарий у главы Узденского РОВД Андрея Берёзки, но он не ответил на звонки.