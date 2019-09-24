Правителю боятся доложить, что над его заявлениями смеются? 27 24.09.2019, 12:50

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В администрации диктатора боятся расстроить шефа.

Во время командировки 20 сентября в Кореличский район Лукашенко выступил с длинной речью перед работниками местного льнозавода. Среди прочего он повеселил их заявлением о том, как рада его льняному подарку чета Трампов, пишет udf.by.

Напомним, что презент он передал им через советника президента США Джона Болтона – правда, тот был уволен вскоре после возвращения в Вашингтон.

«Они ахают и охают. Спрашивают, где это можно купить. Это говорит о том, что мы не умеем продавать свой товар», – заверил Лукашенко.

Что странного в этом заявлении?

Даже не то, что Лукашенко не может знать, какой была реакция американской президентской четы на его подарок (хотя его вряд ли вообще передали).

Больше впечатляет то, что Лукашенко сделал заявление об «аханьи» четы Трампов всего спустя несколько недель после утверждения, что электрокар Tesla его подарил сам Илон Маск.

После того, как американский миллиардер опроверг эту информацию, заявление Лукашенко стало объектом шуток и народного творчества в сети в виде мемов и фотожаб.

И вот после этого Лукашенко наступил на те же грабли. Опять вызвал волну усмешек и шуток, уверяя о близкой связи с президентом США.

Из чего можно сделать вывод: по всей видимости, о реакции общества на его слова о подарке Маска Лукашенко просто не доложили. Можно допустить, что в администрации Лукашенко побоялись расстроить шефа.

Мог ли Лукашенко не знать, что его слова о Маске пустили в эфир?

Это вполне возможно. Дело в том, что Лукашенко, вероятно, отдает предпочтению телеканалу «Беларусь 1». Он неоднократно хвалил ведущих и журналистов БТ.

А месяц назад, просматривая выпуск дневных новостей телеканала, заметил за собой оговорку. Вечером в тот же день в эфире «Беларусь 1» ведущая сообщила о «важном уточнении»: Лукашенко собирается посетить Крупский, а не Копыльский район.

Между тем, слова руководителя страны о Маске были пущены в эфир сотрудниками телеканала СТВ.

Государственные телеканалы позволяют себе почти иронию в отношении поведения Лукашенко

Удивительно, но время от времени это случается. В основном рассказы журналистов о командировках первого лица очень серьезные и пафосные, но порой сюжеты получаются довольно смелыми.

Например, несколько месяцев назад, когда руководитель страны проехался на автобусе по МКАДу, чтобы проинспектировал дорожную и другую инфраструктуру столицы, телеканал ОНТ позволил себе в видеоотчете почти иронию.

Приводим несколько цитат из сюжета.

«Репортеры потирали руки в ожидании громких заголовков: все же кольцевая – это 60 километров, на что обратит внимание президент, никто не знает, подготовиться было невозможно».

«Рука Александра Лукашенко тоже потянулась к кондиционеру. Учитывая, что когда-то в Купаловском просьба включить вентилятор закончилась громким фиаско, автобус замер. Но в этот раз вентилятор заработал».

«Ещё спустя пару километров движения по окружности логично приводят к тому, что в пассажирскую сторону автобуса начинает бить солнце. Александр Лукашенко надевает очки, и репортёры, вглядываясь вдаль, шутят – региональные власти специально так выбрали время поездки, чтобы солнце отвлекло президента от знаменитых мусорных гор под Минском».

По всей видимости, заявления Лукашенко продолжат становиться объектом шуток, пока в его администрации не найдется отважный сотрудник, который решит доложить ему правду.