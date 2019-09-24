Врачи объяснили, почему нужно съедать по одному яйцу в день 2 24.09.2019, 14:15

Присутствие яиц в рационе допускается всеми видами здоровых диет.

О вреде и пользе яиц ведется много споров. Американские специалисты из Института EpidStat в Энн-Арборе пришли к выводу, что все же яйца являются очень полезным и крайне необходимым нашему организму продуктом, пишет lenta.ua.

Оказывается, в яйцах содержится антиоксидант, который невероятно полезен для нормальной работы сердца. Также он способствует оздоровлению сосудов головного мозга. И при регулярном употреблении одного яйца каждый день риск инсульта снижается на 12%. А вероятность коронарной болезни сердца снижается на 3-10%.

К такому выводу специалисты пришли в результате наблюдения, длившегося около 30 лет, в котором приняли участие 300 тысяч человек.

Также исследователи подчеркнули, что яйца являются прекрасным источником белка. Поэтому их введение в рацион помогает снизить артериальное давление.