Ян Ходкевич: как белорусский магнат защитил Европу от Османского нашествия 1 24.09.2019, 16:52

До этого наш полководец покрыл себя славой в войне со шведами.

Родился Ян Карл Ходкевич приблизительно в 1560 году. Где-то до 1573 года он учился дома, а потом, в месте со свои братом, поехал учиться в Виленский иезуитский коллегиум, после которого, продолжил учиться в Виленской академии, пишет vklby.com.

Уже самого рождения ему была уготована военная карьера, а после того как в 1579 году, проезжавший мимо Виленской академии, король Речи Посполитой Стефан Баторий, сам лично, отметил и благословил, юного студена Яна Карла Ходкевича, то все другие возможные варианты, кроме военной службы, сами собой отпали.

Как и его отец, Ян Геронимович Ходкевич, Ян Карл, так же отправился путешествовать, и после Виленской Академии, он поехал учиться в иезуитскую академию в Баварии. После Баварии была Италия, затем Мальта, где Ян Карл Ходкевич изучал искусству артиллерии и фортификации.

Военная карьера Яна Карла, началась со службы у испанского короля Филиппа II, а воевал он в Нидерландах, под началом Герцога Альбы против гёзов. По возвращению в великое княжество литовское в 1590 году, он был уже профессиональным военным.

Спустя три года, в 1593 году Ян Ходкевич был назначен старостой Жемойстким, эту должность занимал его отец, по этому, скорее всего, кандидатура Яна Хадкевича младшего, была выбрана королем Речи Посполитой Сигизмундом Вазой. В том же 1593 году, Ян Карл женится на дочке Подольского воеводы Софьи Мелецкой.

В первый свой военный поход на родине, Ян Карл Ходкевич отправился в конце 1594 года, на войну с казацкими мятежниками, которых возглавлял Наливайко. Получив под командование отдел, Ян Ходкевич в мете с Каменецким старостой Потоцким, был отправлен на помощь польским войскам, которые были разбиты Наливайко возле Белой церкви. Войска Ходкевича и Потоцкого, пришли во время, Наливайко, не воспользовавшийся своей победой, вынужден был отступить и чуть позже, окруженный коронными войсками, сдался. После подавления мятежа, Ян Карл вернулся домой.

В 1600 году Ян Карл Ходкевич отправляется в Молдавию, где 20 октября 1600 года Ян Карл, во время боя с валашскими войсками, командуя запасными полками, своевременно повёл их на поле боя, и благодаря этому, победа была на стороне войск Речи Посполитой. За эту победу Ян Ходкевич получил должность польного гетмана.

В следующем 1601 году, Ян Карл, возглавляя свой отдел, защищал родину на севере в войне со шведами. Вместе с Янушем Радзивилом, он смог снять осаду с Кокенгаузена и разбить осаждавших его шведов. В самый критический момент боя, когда войска литвинов побежали, Ходкевич на коне, кинулся на перехват бежавших, повернул их назад, и лично, повел в атаку, его действия переломили ход боя, и войска Литвы одержали победу над шведами.

В 1602 году сейм Речи Посполитой, не видит лучше кандидатура на должность администратора и гетмана, чем кандидатуру Яна Карла Ходкевича. В этом же году, он едет в Ливонию с набранными войсками для несения своей службы.

В Ливонии Ходкевич не сидел без дела, в 1604 году начинаются активные боевые действия со шведами. Со своими восками, которых было около 2300 человек, он разбивает семи тысячное войско шведов под Белым Камнем 25 сентября. После такой победы, Ян Карл Ходкевич без всяких споров и противоречий получил булаву великого гетмана литовского.

Не долго пришлось ждать следующий большой битве Ходкевичу, на следующий год в сентябре 1605 года, король Швеции Карл, высадился в Ливонии с 14 тысячным войском и пошёл на Ригу.

Стоя под Ригой, Карл узнал, что к нему движется войска Ходкевич, и решил отправить 8 тысяч своей пехоты, что бы разбить 3 тысячный отряд Ходкевича, но Карла переубедили его генералы, и он пошёл со всеми своими силами, 11 тысячами пехоты и 3 тысячами кавалерии.

Ходкевич стоял в 2-х милях от Риги, возле деревни под названием Кирхгольм, Карл решил атаковать Ходкевича ночью, но гроза не дала ему под покровом ночи разбить Литвинов. На утро 27 сентября 1605 года, обе стороны построились в боевом порядке друг против друга, и началась битва. Так как Шведов было намного больше, они в надежде взять числом, начали первыми атаку, чего и ждал Ходкевич. Он приказал отступать своей пехоте, имитируя бегство с поля боя, тем самым, заманив шведов на спрятанные в засаде отряды крылатых гусар и всадников, которые быстрым и сильным ударом, разбили пехоту, а после заставили бежать шведскую кавалерию, которая, убегая, подавила свою пехоту.

Спустя 3 часа со шведами было покончено, сам Карл получивший ранение, чуть не попал в плен, ему удалось спастись благодаря одному из своих всадников, который отдал ему свою лошадь. Потери шведов составили около 6 тысяч солдат и офицеров, литвины потеряли 100 человек убитыми, и 200 ранеными. Известие об этой победе пролетело по всей Европе, а Ходкевич за один день стал известным полководцем.

Результатами победы над шведами Ходкевича, король Речи Посполитой, Сигизмунд, не воспользовался, вместо того, что бы позволить Ходкевичу выбить шведов из Ливонии, он заключил чрез Ходкевича мира на 3 года со шведами, а самого Яна Карла, отозвал к себе в Польшу, для борьбы с мятежниками, которые восстали против его власти.

Данный конфликт не обошелся без кровопролития, и Ходкевичу, пришлось сражаться против своих соотечественников, одним из которых был Януш Радзивилл. И не смотря на то, что в битве возле местечка Варки, 7 июля 1607 года, победил Король в месте с Ходкевичем, радости от этой победы у Яна Карла не было, а лишь одно разочарование, что ему пришлось воевать против своих соратников.

Защитник Европы от Османского нашествия

После очередной победы, вместо того, что бы поехать домой в Быхов, он возвращается в Ливонию, где шведы возобновили боевые действия, а Карл вернулся с новыми войсками.

Ходкевичу снова пришлось воевать с малым количеством войск против шведов, так как от сейма помощи он не дождался. Зная, что шведов намного больше, он меняет тактику и переходит от открытого боя, к ночным не заметным действиям и неожиданным налётам. Так 16 апреля 1609 года, подойдя ночью к Пернау, Ходкевич осадил и быстро взял замок. После Пернау, Ходкевич пошёл к Динамюнде, ту даже, на помощь гарнизону, отправился шведский полководец Мансфельд, который вёл 14 тысячное войско. 27 сентября Ходкевич быстро отступил от Динамюнде и переправился через Двину, подошедший к тому времени, Мансфельд решил, что литвины отступают, и отправил войска вслед за Ходкевичем. Шведы начали переправляться через, построенный ими мост, и когда, половина войска Мансфельд перешло на другой берег, Ходкевич, якобы отступивший, напал на шведов, которые не успели построиться в боевые порядки, и решительным наступлением вынудил шведов бежать. В итоге, шведы были загнаны в реку, около 1000 из них погибла, а Мансфельд отступил. Заняв Динамюнде и дав отдохнуть своим солдатам, Ходкевич отправился в Вильно, где Сигизмунд готовился к походу на Москву.

Сигизмунд предложил Яну Ходкевичу участвовать в походе на Москву, но то отказался, попав в немилость к королю и не получив денег на содержания войск, Ходкевич возвращается в Ливонию. С войсками, которые не получают жалование за службу, трудно воевать, но Яну Карлу Ходкевичу удаётся поддержать дисциплину в своих войсках, и одержать ещё одну победа над Мансфельдом, после которой, шведы предложили Речи Посполитой заключить перемирие, которое, вскоре, было подписано.

Хотел Ходкевич этого или нет, но в походе на Москву, он вынужден был принять участие. В 1611-1612 он отправляется под Москву, на помощь, окруженному ополченцами и засевшему в Кремле, гетману Гонсевскому, и пытается пробиться к нему. Но с войсками, которым не платят жалование, и которые покидают армию, Хадкевичу не удается добиться своей цели.

Подошедшее к Москве, ополчение Минина и Пожарского, после неравного боя, вынуждает Ходкевича отступить от Москвы. 8 августа 1612 года Ходкевич, с остатками своей армии, отступает к Смоленску. Где и останется защищать границу государства, вместо того, что поехать к себе домой. Лишь только смерть сына будет причиной, по которой Ходкевич приедет на непродолжительное время домой, после чего в очередной раз, отправится воевать.

В 1615 году Ходкевич воюет под Смоленском, где ему удаётся отбить город, от московских войск, которые осадили город. Ян Карл Ходкевич, как и ранее, так же, при помощи хитрости и тактики, с меньшим числом войск, смог победить врага.

На следующей 1616 году он получает булаву виленского воеводы, и возглавил войска Владислава, сына короля Речи Посполитой, которые отправлялись на Москву, что бы посадить на царствования Владислава. Не смотря на то, что снова, не было денег, и войск удалось собрать не много, а Владислава так и не посадили на московский престол, Ходкевич довёл войска до Москвы и осадил её, после первого не удачного штурма города, Москва решила не ждать второго, и запросила мира у Речи Посполитой. Владислав, узнав, что его отец Сигизмунд денег на продолжении войны не даст, согласился на мир, по которому за Речью Посполитой остались Смоленск и чернигово-Северские земли. Так для Ходкевича закончились не совсем удачные походы и война с Москвой.

Известие о том, что Ян Карл Ходкевич возглавит новое войско Речи Посполитой, собранное для войны с Османской империей, застала Яна Карла на Волыне, где 28 ноября 1618 года, он женится во второй раз на Анне Острожской, после смерти своей первой жены Софьи.

На тот момент, Турция была самой мощной империей, которая завоевала среднюю Азию, северную Африку, и Балканы. Османская империя теперь угрожала европейским государствам, и останавливаться она не собиралась. Самым быстрым и удобным для неё выходом к центру Европы, был путь через земли ВКЛ и Польши.

Войска Речи Посполитой к началу Хотинской биты, которая началась 2 сентября 1621 года, составляли приблизительно 60 тысяч человек, а Турецкий султан Асман привёл с собой, под Хотим, от 200 до 300 тысяч солдат.

Ян Карл Ходкевич, уступая противнику по численности в войсках, смог грамотно организовать оборону вокруг Хотимского замка, и не дал пройти дальше турецким войскам. Хотимская битва длилась до 9 октября 1621 года, войскам Речи Посполитой, под командованием великого гетмана литовского и виленского воеводы Яна Карла Ходкевича, удалось остановить турецкую армаду, после чего она вынуждена была отступить и отказаться от дальнейшего завоевания Европы.

Для обоих полководцев эта битва была последней, Асман, после поражения был свергнут и растерзан толпой, а Ян Карл Ходкевич, как истинный и великий воин, умер на поле боя с оружием в руках. До последнего момента, будучи тяжело больным, Ян Карл Ходкевич командовал армией, он умер 24 сентября 1621 года, так и не дожив до победы, а его войско, не смотря на смерть своего любимого полководца, в решающий момент, смогло отбить атаки турков и выстоять в той важной битве.