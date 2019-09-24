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Белорусские деятели культуры просят похоронить Калиновского в Беларуси

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  • 24.09.2019, 20:30
Белорусские деятели культуры просят похоронить Калиновского в Беларуси
Кастусь Калиновский

Деятели культуры и представители белорусской интеллигенции обратились к руководству Литвы.

«Мы понимаем, что Вы, народ Литвы, также расцениваете Кастуся Калиновского как своего героя. Мы понимаем и уважаем Ваше стремление к тому, что захоронение Кастуся Калиновского должно находиться в специальном месте – пантеоне борцов за свободу. Такое место нужно и нам, белорусам. Мы считаем, что нашего национального героя Константина Калиновского стоит похоронить в Беларуси, и просим литовский народ рассмотреть такую возможность», – говорится в обращении.

Под обращением подписались Светлана Алексиевич (писательница, Нобелевский лауреат по литературе), Радим Горецкий (академик Национальной академии наук Беларуси, доктор геолого-минералогических наук) Зинаида Бондаренко (народная артистка Беларуси), Владимир Орлов (писатель, поэт и историк), Михаил Мицкевич (доктор технических наук, сын Якуба Коласа).


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