В новом Европарламенте создана группа «друзей Украины» 24.09.2019, 22:34

В нее вошли 50 евродепутатов.

24 сентября в Европарламенте нового, 9-го созыва прошло учредительное заседание неформальной группы «друзей европейской Украины». В нее решили войти 50 депутатов из шести фракций ЕП.

Как сообщает Deutsche Welle, вел заседание депутат из фракции «Обновить Европу» Пятрас Ауштрявичюс. Он назвал две главные цели, которые будут стоять перед группой в 2019-2024 годах нынешней каденции Европарламента — политическая поддержка Украины и ее экономическая интеграция в ЕС.

«Мы должны сделать все, чтобы вопрос Украины всегда был в повестке дня, чтобы никто не сказал, что это второстепенный вопрос», - заявил Пятрас Ауштрявичюс.

На заседании также присутствовали украинские нардепы из комитета ВР по евроинтеграции – его глава Иванна Климпуш-Цинцадзе с заместителями.