Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа 25.09.2019, 7:35

Нэнси Пелоси

Решение было принято после встречи лидеров демократического большинства в Палате представителей.

Президент Дональд Трамп нарушил положения Конституции США во время телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Это является поводом для проведения расследования и запуска процедуры импичмента, заявила, выступая на Капитолии перед законодателями и журналистами, во вторник Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей, сообщает «Голос Америки».

Пелоси выступила с этим заявлением в 5 часов вечера по Восточно-американскому времени по итогам встречи с демократами в Палате представителей.

«Палата представителей начинает официальное расследование по делу об импичменте. Действия, совершенные на сегодня президентом являются серьезным нарушением Конституции. Президент должен быть привлечен к ответственности. Никто не может быть выше закона», – заявила Пелоси.

Президенту США вменяют давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью ослабить позиции вероятного соперника на выборах 2020 года Джо Байдена.

Пелоси считает, что действия Трампа подрывают национальную безопасность и защиту информаторов разведки.

«На этой неделе президент сознался в том, что призывал украинского президента совершить действия, которые принесли бы ему политическую пользу. Это возмутительное свидетельство измены его присяге, предательства нашей национальной безопасности и честности американских выборов», – заявила спикер.

В течение многих месяцев спикер нижней палаты Конгресса отказывалась дать ход расследованию для объявления импичмента Трампу из-за предыдущего обвинения в препятствовании правосудию, связанному со следствием по «российскому делу».

Президент отреагировал на решение демократов в Палате представителей в своем Твиттере, назвав его «грязной охотой на ведьм» и харасcментом.

«Такой важный день в ООН, так много работы и успехов, и демократы намеренно испортили и дискредитировали это своей «срочной новостью» о грязной охоте на ведьм. Можете в это поверить?» - написал президент.

Such an important day at the United Nations, so much work and so much success, and the Democrats purposely had to ruin and demean it with more breaking news Witch Hunt garbage. So bad for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 сентября 2019 г.

Ранее во вторник Нэнси Пелоси также заявила, что Джозеф Магуайр, исполняющий обязанности главы Национальной разведки США, нарушил закон, отказавшись передать жалобу осведомителя на действия президента Дональда Трампа. Пелоси отметила, что Магуайр действовал по указанию Белого дома.

Сенатор Элизабет Уоррен, одна из лидеров президентской гонки среди демократов, призывала объявить Трампу импичмент в течение многих месяцев из-за обвинений в препятствовании правосудию в ходе «российского расследования».

Уоррен написала, что «расследование о [возможности] импичмента должно продвигаться с эффективностью и серьезностью, [как того] требует кризис».

Now the impeachment inquiry must move forward with the efficiency and seriousness this crisis demands. The House needs to vote on articles of impeachment—and when it comes to the Senate, I will do what the Constitution requires. — Elizabeth Warren (@ewarren) 24 сентября 2019 г.

Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти заявил во вторник, что он не поддерживает инициативу демократов о начале расследования по поводу возможности импичмента.

«Спикер Пелоси является спикером этой Палаты, но она не говорит от лица Америки, когда речь идет об этом вопросе... Она не может единолично решить, [проводим ли] мы расследование об импичменте», - заявил Маккарти.