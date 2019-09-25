Житель Витебска: Давно нужно было подвинуть усатого 15 25.09.2019, 8:07

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Белорус из областного цента написал эмоциональное письмо о том, что происходит в стране.

На этой неделе лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич проводит открытые встречи с жителями Витебской области. Сайт «Народной Грамады» опубликовал письмо одного из жителей Витебска:

«Здравствуйте! Желаю Вам удачи и великой победы!

Беларусь должна дышать свободно.

Мы должны работать в своей стране, быть дома, получать достойную зарплату, играть с детьми, жить с женами а не вести бродячий образ жизни ради того, чтобы заработать денег.

Давно нужно было усатого подвинуть.

В Витебске все заводы закрыл, порушил, развлекательные центры строит, которые никому не нужны , людям работы нет. Фабрику КИМ закрыл, 1350 человек под забор. И потом – налог на «тунеядство». Вся Европа говорит,что это геноцид.

Нужно побольше собирать народу, а то привыкли тявкать из-под забора. Правильно сделал президент Чехии, разогнал всю свою охрану, а наш только набирает.

Главные дармоеды страны – милиция. В Германии на 100 000 жителей 260 полицейских, а у нас – наоборот. Всех их — в колхозы, а то поля зарастают, а он развлекательные центры строит».