Грета Тунберг и поколение после Z 14 Владимир Спиваковский

25.09.2019, 8:17

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ГРЕТА ТУНБЕРГ

ФОТО: STEPHANIE KEITH/GETTY IMAGES

Это поколение назовут W. От слов: www, world, word, windows, wikinomika и wow.

Поколение Z устарело. С ним все.

Поколение потерянное, клиповое, смартфонное, надеждыпитавшее.

Это продемонстрировала маленькая девочка из Швеции Грета Тунберг, которая на Генассамблее ООН пробрала всех президентов и начальников планеты, испортивших мир и себе и новому юному поколению.

Смотрим! Это уже не миллениалы. Это уже поколение...

Вот это проблемка! Какая же буква идет за буквой «Z»? Давайте посмотрим!

Мама-миа! А алфавит-то кончился. После следующего поколения... ничего нет.

Так что если нам так громко представляют лидеров следующей генерации, то уже из этого, девочкинового поколения.

Это поколение назовут W. От слов: www, world, word, windows, wikinomika и wow.

И именно этому поколению предстоит разрулить главную проблему Глобального мира: что важнее – новые смартфоны, супер автомобили, модные платья и хорошие квартиры... - или трата половины всех денег мира на спасение климата и экологии.

Увы, "или-или". Потому что дешевле не получится. Ведь надо притормозить Солнце и усмирить магму внутри планеты. Ведь одним собиранием и сжиганием мусора тут не обойдешься.

А с другой стороны - и правда. Кому же хочется жить в грязи, мусоре и других эко-негативах?

Вывод: в ближайшее время экономический рост и избыточное потребление в мире затормозятся. И это будет расцениваться, как мировой кризис. Но это будет не кризис денег.

Все уже привыкли измерять благосостояние через ВВП, а тут на смену ему выглянул из окопов индекс счастья.

Так что теперь про счастье, экосреду и климат будет все больше пиара-диспутов.

И те люди, которые были сильно против «эпохи потребления» таки своего добьются. Потребления и потребительского интереса у масс людей станет меньше.

Но! Вдруг все опять захотят иметь горячую воду и душ. И осознают – какая огромная в мире махина должна пахать, чтобы всем из душа лилась горячая вода.

А потом цикл экономического роста вернется на свою прежнюю восходящую орбиту.

Похоже, что только поколению W-3 удастся переформатировать уклад жизни землян.

И так мы и топаем из века в век: вещи – счастье, вещи – счастье, вещи – счастье...

А вот так, чтобы осуществить это все вместе – то кому-то надо иметь необыкновенное воображение и внеземной талант.

Владимир Спиваковский, liga.net