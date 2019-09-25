Археологи обнаружили загадочный «народ гигантов» в Эквадоре и Перу 3 25.09.2019, 8:40

2,435

Леса Амазонки заселяла исчезнувшая раса людей?

Удивительную находку сделали археологи на берегах Амазонки в Эквадоре и Перу. Исследователи обнаружили останки невероятно высоких людей, чей рост составлял 213-243 сантиметра. Как заявил руководитель группы ученых Рассел Демента, в настоящее время изучением скелетов занимаются специалисты в Германии, пишет tainy.net.

Можно ли на основании найденных останков считать, что когда-то в древности леса Амазонки заселяла раса гигантов?

Как считают эксперты, загадочные останки можно датировать 1400 и серединой 1500 годов. Рост самого высокого из великанов составляет 243 сантиметра. По словам Демента, сейчас они еще находятся в самом начале исследований, поэтому имеют только общие представления о находках. Ученый заявил, что пока рано делать преждевременные выводы, так как исследования еще не закончены. Вполне возможно, что существуют антропологические или медицинские объяснения необычным размерам скелетов.

Впервые о гигантских скелетах заговорили в 2013 году, когда на Эквадоре в 112 километрах от Куэнка, на месте обитания племени шуар были обнаружены странные останки. Тогда Демента немедленно отправился туда, чтобы своими глазами увидеть череп женщины и реберный каркас. Останки оказались на поверхности после сильного наводнения. Исследователи пришли к мнению, что возраст останков составляет примерно 600 лет. Вскоре были найдены и другие части скелеты, благодаря чему удалось установить рост женщины – 223,5 сантиметра.

Через некоторое время была сформирована группа исследователей и выделена специальная техника для раскопок. Местные жители также принимали активное участие. В настоящее время обнаружены уже пять гигантских скелетов. Все они, по мнению ученых, не содержат никаких признаков таких аномалий роста, как гормональные сбои, которые обычно приводят к чрезвычайно высокому росту.

Суставы всех скелетов кажутся здоровыми, а каверны легких достаточно крупные. Одна из женщин, останки которой были обнаружены, прожила примерно 60 лет, хотя страдающие гигантизмом люди обычно живут намного меньше.

Также большой интерес ученых вызвали сами захоронения. Все без исключения тела были завернуты в листья. Сверху их покрывал толстый слой глины. Таким образом, останки были защищены от воды и прекрасно сохранились.