Николай Уласевич: «Шкурные интересы» отразились на безопасности БелАЭС 8 25.09.2019, 8:47

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На строительном объекте — сплошная коррупция.

Блогер NEXTA опубликовал документы, в которых говорится о новых нарушениях на БелАЭС. Как оказалось, на Островецкой АЭС зафиксированы факты коррупции, которые провели к серьезным дефектам в самой конструкции атомной станции. На одного из высокопоставленных руководителей компании-подрядчика заведено уголовное дело по статье 252 УК Беларуси — «Коммерческий подкуп».

В документе, который опубликовал блогер NEXTA, сообщается, что начальника управления вентиляции и систем пожаротушения российской компании «Атомстройэкспорт» Дмитрия Зиновьева задержали представители КГБ во время получения взятки от российской компании «НПО Вентехсервис» и белорусской «Леванта Групп».

В документе отмечается, что некачественная работа привела к тому, что на БелАЭС установили вентиляционные агрегаты и клапаны для задержания огня без прохождения контроля.

Также вентиляционное оборудование ставили без необходимого контроля. А обнаруженные дефекты могут привести «к сбоям в работе системы в целом».

Сайт Сharter97.org обратился за комментарием к активисту Объединенной Гражданской Партии из Островца Николаю Уласевичу, который не первый год занимается проблемами БелАЭС.

- Я не могу знать, о чем велся торг между представителем компании подрядчика и эти фирмами, но, безусловно, были какие-то «шкурные интересы», которые могут нанести ущерб безопасности АЭС.

В этом не может быть никаких сомнений у всех здравомыслящих людей. Поэтому все то, что стало известно, пусть и спустя какое-то время — позитивный момент.

Могу сказать, что все слышимое местными жителями происходящем на БелАЭС — ужасающие вещи. Да, многих успокаивает говорящееся по «телеящику», мол, все у нас хорошо. Люди хотят верить в лучшее. Выражусь точнее, многие даже не верят в информацию госСМИ, а просто молчат. Не верят, что могут что-то сделать и воспрепятствовать злому умыслу, который имеет место быть в Островце.

Поэтому хочу подчеркнуть: все, что мы слышим о БелАЭС, все слухи, связанные со строительством, нас просто ужасают. Дай Бог, чтобы она никогда не заработала. В противном случае — результат может быть очень и очень прискорбным.

- Как вы думаете, к чему могут привести дефекты в системе вентиляции на БелАЭС?

- Это ведь не колхозный коровник или свинарник, в которых если не сработает вентиляция, то в худшем случае задохнется какой-нибудь поросенок или свинья. Это же атомная станция! Любой просчет на этом этапе строительства означает катастрофу, масштаб которой тяжело предугадать. Может, это будет второй Чернобыль, вторая Фукусима. Зачем нам это все? Беларуси нужно подальше от этого держаться.

- На ваш взгляд, это единичный случай коррупции на АЭС?

- Подобные объекты, в которые вбрасываются миллиарды долларов, не строятся без откатов, без коррупции — это абсолютно точно. Любой строительный объект имеет коррупционную составляющую.

Потому что всегда можно что-то зарыть, спрятать за какими-то сметными асcигнованиями, списаниями. Поэтому то, что там происходило и как это происходило — лишь маленькие штрихи, маленькие факты, многие из которых мы знали и фиксировали.

Много информации общественность узнавала от людей, которые там работают. Там, конечно же, сплошная коррупция. А если учесть масштабы этого строительства, то можно представить, какими могут быть злоупотребления и неминуемые последствия

- Что мы получим в сухом остатке, если суммируем все нарушения, трагедии, преступления, которые происходили на Островецкой АЭС?

- Если очень коротко сказать по этому поводу — это очень небезопасное явление! Лучше бы, если бы никогда этот объект не заработал. Я уже говорил по этому поводу, я верю в определенную мистику, которая связана с БелАЭС. Одна из первых крупных аварий произошла в Песнсильвании (США) на станции Три-Майл-Айленд, что означает в переводе «трехмильный остров». В 2011 году произошла авария на Фукусиме. Фукусима в переводе с японского означает «остров счастья». «Островец» — переводить не надо. А мистика очень часто материализуется.

Поэтому дай Бог, чтобы в нашем случае все обошлось.

- Является ли публикация такого рода документом поводом для серьезной проверки и остановки строительства АЭС?

- По-моему мнению, нужно полностью остановить работу БелАЭС и провести проверку. Да, власти на это не согласятся, но хотя-бы провести проверку той части, где зафиксированы нарушения.

Повторюсь, это всего-лишь один факт нарушений. А подобных случаев там было более, чем предостаточно. Сколько всего было, а сколько не обнародовано всего! Многие ситуации мы просто физически не можем проверить. Ведь это очень сложно сделать, особенно когда доказательства просто зарываются в землю.

Cкажем, вывозится растресканная бетонная отмостка и зарывается в карьер. Ты же не можешь сказать, что это имело место быть. Тебя обвинят в клевете и каких-то наветах. А такие факты были зафиксированы. Поэтому публикация документов — всего лишь один факт в большом и длинном ряду всевозможных нарушений, неблагополучных ситуаций, которые происходят на БелАЭС.

- Согласитесь, секретность этого строительства только увеличивает количество вопросов к властям.

- Безусловно. Знаете, я давно подозреваю, что многие в белорусском правительстве хотели бы затормозить строительство. Я об этом говорил и год, и полгода назад. Если бы власти «прихлопнули» проект БелАЭС, то решились бы многие проблемы властей. И с кредитом, и с нарушениями. Многим людям это было бы выгодно для сокрытия того, что там происходило.

- Во многих демократических странах появляются музеи, посвященные рухнувшим диктаторским режимам. Как думаете, может ли в демократической Беларуси на недостроенной БелАЭС появится такой музей?

- Я поддерживаю такую идею. Да, может не всю площадь стоит использовать под музей, ведь это 450 квадратных километров. Эту территорию можно использовать в экономической сфере. А музей — само собой. Он бы мог стать символом головотяпства нынешней власти.